ニューヨーク嶋佐、電気グルーヴ石野卓球に5年越しの謝罪!?「ご飯をセッティングしてくださったのに…」初めての“約束”をドタキャンした理由とは？

TOKYO FMがお届けするワイド番組「喋るズ」（毎週月曜～木曜20:00～20:55）。水曜日はお笑いコンビ・見取り図のリリーと、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也がパーソナリティをつとめる「リリー・嶋佐のソプラノC」をオンエア。

8月27日（水）の放送は、ゲストにリリーと嶋佐の憧れの存在、電気グルーヴの石野卓球さんとピエール瀧さんが登場！ パーソナリティの2人が思いの丈を卓球さんと瀧さんにとことんぶつけました。

◆嶋佐が石野卓球に謝罪…その理由とは？

嶋佐：今日は目の前にお二方がいらっしゃいます！ 電気グルーヴさんです！

瀧：こんばんは。よろしくお願いします〜。ピエール瀧です。

卓球：こんばんは。石野卓球です。

嶋佐：2人でこうやって出演されるのって珍しいですよね。メディア系は久しぶりじゃないですか？

卓球：俺は出られるんですけど、瀧は出られないところが多いんですよ（笑）。

瀧＆リリー＆嶋佐：ハハハハハ（爆笑）。

嶋佐：実は僕、卓球さんに謝りたいことがありまして……。

卓球：何？

嶋佐：5年前に「アメトーーク!」の「フェス大好き芸人」で電気グルーヴさんのTシャツに触れさせてもらったときに、SNSで卓球さんが反応してくださいまして。

リリー：やさしい！

嶋佐：その後SNSでちょっとやりとりさせていただいて、卓球さんがご飯をセッティングしてくださったんですよ。日時も合わせていただいて。僕、すごい楽しみにしてたんだけど、嘘みたいに前日にめちゃめちゃ熱出しちゃって。

卓球：でもね、あの後よく考えたらそのときさ、嶋佐くんたち大事な時期だったじゃん。「M-1」（決勝）の前で。こっちこそごめんなさいというか、気が利かなくて申し訳ない。

嶋佐：とんでもないです！ でも、その後もう1回お誘いが来るの待ってたんですけど一切ないまま5年が経ち……。僕から卓球さんは誘えないので。

卓球：なるほど（笑）。でも、なんかあるわけじゃないんですよ。単純に忘れてただけで（笑）。

嶋佐：ハハハハハ（笑）。なので今日は5年越しにというか、来ていただいてほんと嬉しいです！

番組では他にも、電気グルーヴのお二人のプライベートに迫る場面などもありました。

＜番組概要＞

番組名：水曜喋るズ「リリー・嶋佐のソプラノC」

放送日時：毎週水曜 20:00～20:55

パーソナリティ：見取り図・リリー、ニューヨーク・嶋佐和也

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/shovels/sopranoc/