今日の運勢は？ 9月4日（木）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月4日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月4日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！あなたの星座は何位……？人からの頼みごとを引き受けることで、意外なチャンスが舞い込む暗示があります。面倒に思えることほど、のちに大きな縁につながるかもしれません。損得勘定でなく「やってみよう」の気持ちが、運を引き寄せます。今日は「小さな冒険」が幸運を呼びます。通ったことのない道や、普段選ばないメニューに挑戦してみてください。日常に変化を与えることで、新しい出会いや発見が生まれます。ちょっとした行動の違いが、未来を面白くしてくれる日です。人の話を聞くときに、遮らずに最後まで耳を傾けてみましょう。思わぬ本音や温かさが見えてきます。あなたが受け止める姿勢でいると、相手も心を開いてくれます。傾聴が関係を深め、思いやりの循環を生む日です。今日は「片づけること」にツキがあります。散らかっていた机やバッグのなかを整えるだけで、気持ちが驚くほど軽くなり、頭のなかも整理されます。不要なものを手放すと、新しい運気の入る余地が広がるでしょう。心のなかで「言いたいけれど言えないこと」があるなら、今日は勇気を出して伝えてみましょう。直接的な表現がはばかられるのなら、婉曲的に伝えるのでも十分です。自分の思いを言葉にするだけで、滞っていた関係や気持ちが動き出します。言葉には力があります。自然のなかで過ごす時間が、運を整えてくれる日です。空を見上げ、木々の緑に触れ、風の音を感じましょう。ほんの数分でも心が落ち着きます。自然のリズムに触れることで、直感や活力が戻ってくるでしょう。「ありがとう」と口に出す回数を増やすと、良い流れが生まれる日です。小さなことでも感謝を伝えると、相手の心も温まり、あなたの気持ちも前向きに変わります。感謝の言葉は、運を呼ぶ魔法です。今日は「余計なことをしない勇気」が鍵です。頑張りすぎてしまうより、シンプルに必要なことだけをこなすと、自然と物事が整います。余白を残すことで、新しいアイデアや流れが入ってくるでしょう。過去の思い出が心を温めてくれる日です。昔の写真や音楽に触れると、懐かしさと同時に、自分の原点に戻れる感覚が得られます。その気づきによって、これからを前向きに行動できるようになるでしょう。今日は「笑顔を見せること」が運の呼び水になります。自分が楽しくないときでも、軽く口角を上げるだけで空気が変わります。周囲の人も和み、協力を得やすくなるでしょう。笑顔は小さな光となり、幸運を呼び込みます。小さな失敗があっても気にしないで。今日はそれがかえって周囲との距離を縮めるきっかけになります。完璧である必要はありません。不器用さや抜け感が、人に安心感を与え、信頼を深めてくれる日です。今日は「自分のペース」を守ることが大切です。人に合わせすぎると疲れてしまうので、心地よい距離感を意識してください。無理をせず、素直に「今の自分に合う速さ」で進むと、自然と運が整います。人間関係は距離感を調整するとたいていうまくやっていけます。近ければ良いわけではありません。お互いが最もご機嫌でいられる距離を知り、その距離をキープすることです。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。