ODD Foot Works、3年ぶりニューアルバム『ODD FOOT WORKS 2』完成

ODD Foot Worksが、約3年ぶりとなるニューアルバム『ODD FOOT WORKS 2』を、2025年9月10日（水）にデジタルリリースすることを発表した。

『ODD FOOT WORKS 2』には先行デジタルシングルとしてリリースした「台詞」、「この曲」、「NO NAME DANCE」、「Johnny&Ayako」、「龍」を含む全12曲を収録。Pecori、有元キイチ、榎元駿が三位一体となって制作に取り組み、また”第4のメンバー”と言っても過言ではない盟友・Taishi Satoが複数の楽曲でトラックプロデュースを手がけている。

前作『Master Work』からのこの3年間は、メンバー3人がソロ活動や他アーティストのプロデュース、サポートワークなどで研鑽を積み、絶え間なく個の表現性を磨き上げ続けた。そのうえでODD Foot Worksとしてアウトプットする音楽を見極め、それがシングル曲となって世に放たれていった。

Pecoriは、ラップのディレクションを含む楽曲プロデュースで名を連ねるNumber_iにおけるワークスで巨大なバズを起こし、勢喜遊 ＆ Yohji Igarashiをビートプロデュースに迎えたソロ最新作「Gonzo」でも、その完全独自であり続けるラッパーとしての言語感覚やスキルをおおいに発揮。

有元キイチは、やはり比類なきソングライティングセンスをもってODDとは全くことなるAOR／インディーフォーク像を確立し、三浦透子のプロデュースなどでもその豊潤な音楽世界をシェアしている。

榎元駿は、Tempalayのサポートベーシストとしてライブやレコーディングに精力的に参加。またODD以前から活動を展開しているインストバンド1inamillion（ワンインアミリオン）ではハードコア／エモ／マスロックの要素をポップに昇華させた轟音をライブハウスに響かせている。

さらに、バンドとしてはこの春に株式会社ODD Foot Worksを設立。彼らはまさに新たなフェイズに突入した。

『ODD FOOT WORKS 2』はタイトルからも2017年3月にフリーダウンロードでリリースした初作『ODD FOOT WORKS』（当時の名義は踊Foot Works）の続編とも捉えられるように、彼らが最初から持ち合わせている”音楽表現はどこまでも自由で刺激的であるべき”というマインドが、徹頭徹尾、爆発した作品となっている。

＜リリース情報＞

ODD Foot Works

『ODD FOOT WORKS 2』

2025年9月10日（水）デジタルリリース

https://OFW.lnk.to/ODDFOOTWORKS2

=収録曲=

ODD Foot Works 2 -Introduction- Music: Taishi Sato Lyrics: Pecori

Taida A La Mode Music: 有元キイチ Lyrics: Pecori / 有元キイチ ※アルバムリード曲

Johnny&Ayako Music: 有元キイチ Lyrics: Pecori / 有元キイチ ※先行デジタルシングル

NO NAME DANCE Music: Taishi Sato Lyrics: Pecori / 有元キイチ ※先行デジタルシングル

龍 Music: 榎元駿 Lyrics: Pecori ※先行デジタルシングル

台詞 Music: 有元キイチ Lyrics: Pecori / 有元キイチ ※先行デジタルシングル

Occult Freestyle Music: 有元キイチ Lyrics: Pecori

WA WA WA Music: Taishi Sato Lyrics: Pecori

ピッツァフライデー Music: Taishi Sato Lyrics: Pecori

ODDNA Music: 有元キイチ Lyrics: Pecori / 有元キイチ

この曲 Music: 有元キイチ Lyrics: Pecori / 有元キイチ ※先行デジタルシングル

iPhone3000 Music: 榎元駿 Lyrics: Pecori / 有元キイチ

＜ライブ情報＞

「ODD FOOT WORKS 2 -Run-Up-」

2025年9月24日（水）渋谷WWW

act：ODD Foot Works

Open 18:15 / Start 19:00

前売¥5,000（税込・1ドリンクオーダー）

チケット購入URL：https://ODD.tix.to/OFW2_RunUpWE

info：https://oddfootworks.com/

「ODD inc. presents TOUR " ODD FOOT WORKS 2 "」

︎2025年12月17日（水）心斎橋 Music Club JANUS

Open 18:30 / Start 19:00

︎2025年12月23日（火）渋谷 CLUB QUATTRO

Open 18:15 / Start 19:00

チケット：オールスタンディング

前売 ¥5,000（税込・＋ドリンク代）

Official Web Site 2次先行

期間：9/10（水）0:00～9/29（月）23:59

※お1人様4枚まで

チケット購入URL：https://w.pia.jp/t/oddfootworks2025/

Official Web Site： https://oddfootworks.com/