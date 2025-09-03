西武・野村大樹がファーム第3号本塁打！復帰早々に豪快なスイングを披露

埼玉西武ライオンズの野村大樹が3日、千葉ロッテマリーンズとの二軍戦に「8番・三塁」で先発出場。2回にファーム3号となる本塁打を放った。



ロッテの先発は秋山正雲。今季ファームでは4試合の先発を含む13試合に登板し、防御率1.85と好成績を残している。







0－0で迎えた2回裏。西武は2死となり、8番の野村が右打席に入った。2球目の高めに投じられた143キロのストレートを、野村は思い切りの良いスイングで弾き返した。



打球はグングン伸びて、バックスクリーン左に飛び込んでいく見事な先制本塁打となった。



試合は、野村の先制打で優位に進めた西武が3－2でロッテに勝利している。



腰部の故障で離脱していたが、復帰早々に野村らしいスイングを披露。首脳陣への強烈なアピールになった。



再び一軍に戦いの場を移す時期も近いのかもしれない。今後のさらなる活躍に期待したい。









【動画】見事なパンチ力、野村大樹のファーム第3号本塁打がこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより













復帰戦で一発回答



野村大樹 チーム初ヒットが

先制となる第3号ソロホームラン！

早々に1軍復帰につながるか⁈



⚾プロ野球 ファーム (2025/9/3)

🆚西武×ロッテ

📱live on DAZN

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)