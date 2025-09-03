小関裕太らチーム・ハンサム! に所属する俳優が出演する、ABCテレビ ドラマL『君としたキスはいつまでも』(毎週日曜24:10～ ※テレビ朝日 10月18日スタート 毎週土曜26:30～)が、10月19日(テレビ朝日は10月18日)よりスタートする。

同作は、芸能事務所・アミューズ所属の俳優たちによるチーム・ハンサム! とABCテレビがタッグを組んで届けるオムニバス・ラブストーリー。

同作の舞台は、廃校になった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテル。オープンを前に、卒業生や小学校に縁のある人々を招待したプレオープンが行われるなか、登場人物たちはそれぞれに思い思いのタイミングで、家族や友人、恋人とともにホテルに集まる。ある客は恋人と初めてのお泊りに。ある客は亡き妻との思い出を辿るために、またある客は、疎遠になった幼馴染で集まるために……

湖畔のホテルを舞台に、かつて子どもだった大人たちが思い出の場所に集い、自分自身、そしてなにより大切な人と向き合う時間を過ごしていき、人と人とが向き合った先にある人生でもっとも尊いキスシーンを通して、人生の岐路と人間模様を丁寧に描いている。

今作のメインキャストは、今年20周年を迎え、12月27日・28日に「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」の開催が決定しているチーム・ハンサム! のメンバー。毎話メンバーが登場し、美しく尊いキスを紡ぐ。

あわせて、出演が決定している小関を起用したティザービジュアルも解禁。小関の役柄、また他キャスト・役柄は後日順次解禁される。

また、主題歌もチーム・ハンサム! 22名全員で歌唱する新曲「Here Today」に決定にした。

コメントは以下の通り。

小関裕太

今年20周年を迎えるチーム・ハンサム! メンバーが出演する、ドラマの制作が決定しました。これから撮影を迎えますが、久しぶりにお芝居を交えるメンバーが沢山いるので、みんなとの時間を味わえたらと思います。毎話、どのような物語が紡がれていくのか楽しみにしていてください。