ゴルフの飛距離を伸ばしたい、スコアを改善したい。でも、日々の運動不足も気になるし、忙しくてなかなか時間が取れない...。そんな悩みを抱えるあなたに、朗報です！

2025年10月、埼玉県所沢市に、あなたのゴルフライフと健康習慣を劇的に変える複合施設が誕生します。完全個室のシミュレーションゴルフ施設「GOLF NEXT 24所沢店」が、なんと最新フィットネスジム「LifeFit」を併設し、ゴルフとフィットネスが融合した「健康習慣のテーマパーク」へと進化を遂げるのです。

私も最初は「本当に両立できるの？」と半信半疑でしたが、この施設はあなたの「欲張りな願い」を全て叶えてくれるでしょう。24時間、時間を気にせずゴルフもトレーニングもできる新常識を、ぜひ体験してみませんか？

所沢に誕生！ゴルフとフィットネスが融合する未来型施設

この度、所沢にオープンする「GOLF NEXT 24所沢店」と「LifeFit」の複合施設は、単なる練習場やジムの枠を超えた、まったく新しい健康拠点です。

施設は2階建てで、以下のように生まれ変わります。

最大の魅力は、両施設ともに24時間営業という点です。早朝のゴルフ練習で一日をスタートさせたり、仕事終わりに心ゆくまでトレーニングに励んだり。あなたのライフスタイルに合わせて、いつでも好きな時に利用できる柔軟性が、忙しい現代人にとって大きなメリットとなるでしょう。ゴルフとフィットネスの相乗効果で、あなたの健康とパフォーマンスは飛躍的に向上するはずです。

GOLF NEXT 24の進化：最新テクノロジーで上達を加速

リニューアル後の2階ゴルフエリアは、既存の魅力を引き継ぎつつ、さらなる進化を遂げます。全5個室が予定されており、一部のゴルフシミュレーター機器は、お客様の要望に応えて最新機器「OK ON GOLF」へ入替が行われます。

さらに注目すべきは、AI骨格解析「AIGIA」を搭載したルームの登場です。「AIGIA」は、ゴルフスイング時の骨格の動きをAIが解析し、自分の弱点や改善点を客観的に教えてくれる画期的なシステム。経験豊富なレッスンプロのアドバイスに加え、科学的なデータに基づいた効率的な練習が可能になり、あなたのゴルフスキルアップを強力にサポートします。

GOLF NEXT 24が提供する既存の魅力も健在です。

：初心者の方も安心して練習に打ち込めます。：友人や家族と一緒にラウンド気分を味わえます。：貸しクラブ完備なので、仕事帰りにも気軽に立ち寄れます。：さらなるスキルアップを目指したい方へ。：所沢店が休業中や混雑時でも安心です。：ちょっとした待ち時間も有効活用できます。

これだけの充実した環境が、月額16,500円（使い放題プラン）で24時間利用できるのは、ゴルフ好きにとって破格のコストパフォーマンスと言えるでしょう。フィットネスジムとの複合施設化により、この価格でさらに健康的なゴルフライフが手に入るとなれば、もう入会しない手はありません。

LifeFitジムの誕生：ゴルフパフォーマンスを高める体づくり

今回最大の目玉の一つが、1階に新設されるフィットネスジム「LifeFit」です。最新設備が導入されるこのジムでは、ゴルフに必要な身体能力を効率的に鍛えることができます。

有酸素マシン：ランニング、サイクリングなどで心肺機能を強化し、スタミナアップ。

パーツ別筋力トレーニングマシン：全身を効率的に鍛え、ゴルフに必要な体幹や下半身を強化。

フリーウェイト：本格的な筋力アップを目指す方にも対応し、パワーと安定性を向上。

ストレッチスペース：トレーニング前後のケアはもちろん、ゴルフスイングに必要な柔軟性も高めます。

ゴルフとフィットネスは、実は密接な関係にあります。体幹を鍛えることでスイングの安定性が増し、柔軟性が向上すれば可動域が広がり飛距離アップに繋がります。また、適切な筋力トレーニングは怪我の予防にも不可欠です。この「GOLF NEXT 24 & LifeFit」なら、ゴルフで使った筋肉をジムでクールダウンするといった理想的なサイクルで体をケアし、ゴルフパフォーマンスを最大限に引き上げることが可能です。

さらに、男女別の更衣室やお手洗い、ウォーターサーバー、荷物棚、ハンガーラックといったアメニティも完備されており、快適に利用できる環境が整っています。

施設を支える「シェアリング」の精神とオープン情報

この革新的な複合施設を運営するのは、1953年創業の歴史を持つワイムシェアリング株式会社です。同社は、不動産賃貸から洗車事業、シェアオフィス運営まで多岐にわたる事業を展開しており、その社名にもある「シェアリング」の精神は、資源を共有し、人々の暮らしを豊かにするという理念を体現しています。時代のニーズを捉え、新しい価値を創造し続けるその姿勢が、今回の「ゴルフ×フィットネス」という複合施設の展開にも明確に表れています。

素晴らしい施設が誕生する裏側では、もちろん工事期間が必要です。オープンまでのスケジュールをご確認ください。

【1階】LifeFitフィットネスジム

* 休業期間：2025年9月1日(月) ～ 10月11日(土)

* リニューアルオープン：2025年10月12日(日)

【2階】GOLF NEXT 24シミュレーションゴルフ

* 休業期間：2025年9月1日(土) ～ 9月30日(火)

* 営業再開：2025年10月1日(水)

＜既存の所沢店会員様への朗報！＞

リニューアル工事に伴う一時休業措置として、現行の所沢店会員様へは専用特典が用意されるとのことです。詳細は施設へお問い合わせください。

＜休業中のGOLF NEXT 24ご利用について＞

GOLF NEXT 24は一部店舗を除き相互利用が可能です。休業期間中は、以下の近隣店舗のご利用がおすすめです。

狭山店

有賀園ゴルフ西東京店

鶴瀬店

武蔵村山店

店舗概要

新しく生まれ変わる「GOLF NEXT 24所沢店」は、健康的なライフスタイルを目指すあなたの強力な味方になること間違いなし！

まとめ：2025年10月、所沢から始まる新しい健康習慣

：GOLF NEXT 24所沢店：埼玉県所沢市北所沢町1993：新所沢駅から徒歩5分：24時間営業：あり：050-3684-4186（受付時間：9時から18時）

「GOLF NEXT 24所沢店」のリニューアルは、単なる施設拡張にとどまりません。ゴルフとフィットネスという二つの健康習慣を24時間いつでも、最高の環境で提供することで、忙しい現代人のライフスタイルに寄り添い、QOL（生活の質）向上に貢献する、そんな未来への投資だと私は感じました。

ゴルフ好きのあなたも、健康のために何か始めたいあなたも、2025年10月、所沢に生まれるこの新たな健康拠点から目が離せません！ぜひこの機会に、ゴルフとフィットネスが織りなす新しい健康習慣を体験してみてはいかがでしょうか。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。