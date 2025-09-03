大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、サンディエゴ・パドレスと激しい首位争いを展開している。勝利できるかはデーブ・ロバーツ監督の手腕によるところも大きいが、その同監督の選手運用が疑問視されているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

疑問視されているのは、外野レギュラー陣の人選。左翼はマイケル・コンフォート外野手、中堅はアンディ・パヘス外野手、右翼はテオスカー・ヘルナンデス外野手が主に務めているが、パヘス以外の2名は打撃不振や守備難が目立っている状況だ。

同メディアは「もし多くのファンの期待に応えるなら、チームはコンフォートを左翼から放出し、テオスカーを左翼に回し、右翼にはムーキー・ベッツ内野手を復帰させるだろう。しかし、ロバーツ監督は『ムーキーは右翼には行かないだろう』と二度も言っている」と言及。

続けて、「なぜベッツの遊撃起用、あるいはもっと切実な点として、コンフォートのロースター入りをこれほど強く望んでいるのかは全く理解できない。チームを瞬時に強化できる解決策が既に備わっているのに、なぜそれを使わないのだろうか？彼らはコンフォートに過度の信頼を寄せているが、もし実際に彼を放出した場合でも、代わりに守備を任せられる控え選手はいる。テオスカーはメジャーでも守備が弱い右翼の一人かもしれないが、ドジャースが守備をそこまで重視したことがあるだろうか？」と指摘している。

