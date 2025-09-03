中日ドラゴンズ・鵜飼航丞が2軍戦で6号本塁打！初球のストレートを豪快に…

中日ドラゴンズの鵜飼航丞は3日、広島東洋カープとの二軍戦に「4番・左翼」でスタメン出場。4回の第2打席でファーム第6号となる本塁打を放った。





1－1の同点で迎えた4回裏の中日の攻撃。広島の先発は、ファームで21試合に登板して防御率2.35の成績を残している遠藤淳志。



この回先頭として打席に入った鵜飼は、初球の甘く入ったストレートを見逃さなかった。







自分のポイントで捉えられた打球は、センターバックスクリーン左に向かってグングン伸びていき、第6号本塁打となった。



中日は鵜飼の本塁打で勝ち越してからも更に得点を重ね、6－3で勝利を収めた。



1球で仕留める技術を見せた鵜飼は、この日4打数2安打と活躍し、ファームでの打率を.302に上げた。



今後も継続して数字を伸ばし、次こそは一軍の舞台で活躍したいところだ。















【動画】甘い球はスタンドへ、鵜飼航丞のファーム第6号がこちら！

DAZNベースボールの公式Xより











初球の直球を見逃さず



鵜飼航丞 今日2安打目は

勝ち越しとなる、

第6号ソロホームラン！



⚾プロ野球 ファーム (2025/9/3)

🆚中日×広島

📱live on DAZN

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)