倖田來未、SHIBUYA109とスペシャルコラボキャペーン開催決定

デビュー25周年を迎える倖田來未が、SHIBUYA109とコラボレーションしたスペシャル企画『SHIBUYA109 × KODA KUMI 25th Anniversary Campaign』の開催を発表した。

本キャンペーンは、2025年9月23日（火・祝）〜10月5日（日）の期間、「SHIBUYA109渋谷店」と「SHIBUYA109阿倍野店」の2拠点で実施され、最新ビジュアル掲出、限定POP UP STORE、コラボメニューの販売、プレゼントキャンペーンなど、倖田來未の25周年を祝う多彩なコンテンツが用意される。

＜イベント情報＞

「SHIBUYA109 × KODA KUMI 25th Anniversary Campaign」

期間：2025年9月23日（火・祝）〜10月5日（日）

場所：

東京・SHIBUYA109渋谷店（東京都渋谷区道玄坂2-29-1）

大阪・SHIBUYA109阿倍野店（大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール2階）

特設サイト https://www.shibuya109.jp/x/SHIBUYA109_KODAKUMI25th

SHIBUYA109 × KODA KUMI25th Anniversary POP UP STORE https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=366507

実施内容

1. 最新キャンペーンビジュアル掲出／スペシャルコメント動画放映

館内外サイネージや渋谷スクランブル交差点大型ビジョンにて展開。

2. POP UP STORE（東京・大阪）

最新キャンペーンビジュアルはじめ過去ツアーライブ写真＆衣装展「KODA KUMI LIVE Photo & Costume Exhibition」

o開催期間：9月23日（火・祝）～10月5日（日）

o会場： SHIBUYA109渋谷店 8階 DISP!!!、SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!

oSHIBUYA109渋谷店とSHIBUYA109阿倍野店では、写真＆衣装展の内容は異なります。

3. SHIBUYA109 × KODA KUMI 25th Anniversary Campaign限定「VR SPECIAL LIVE」

ライヴを最前列で観ているような臨場感あふれる180°映像を、109キャンペーン限定に撮り下ろしたスペシャルLIVE をVRにて体感。

o有料チケット制／当日現地にてVRチケット販売（タイムスケジュールにて各回定員制）

oSHIBUYA109渋谷店のみ実施。（SHIBUYA109阿倍野店では実施ございません）

4. SHIBUYA109渋谷店限定コラボメニュー販売＆キャンペーン限定グッズ販売

限定オリジナルメニューを販売。注文者にはノベルティを先着配布。

o開催期間：9月23日（火・祝）～10月5日（日）

oコラボメニュー販売会場：SHIBUYA109渋谷店 8階 BUTTERLY

oキャンペーン限定グッズ販売会場：POP UP STORE(東京・大阪)内

5. プレゼントキャンペーン

o館内3,000円（税込）以上購入で直筆サイン入りポスターなどが当たる抽選

oショップや飲食の購入者に限定ステッカープレゼント

oSNSキャンペーン：SHIBUYA109公式Xをフォロー＆リポストで抽選に参加可能

o公式LINEから限定待ち受け画像配布

6. フォトスポット／ディスコグラフィー展示

渋谷店館内にて倖田來未仕様のスペシャルフォトスポット展示。

25周年を記念したメッセージボード設置や歴代作品を振り返るディスコグラフィーの展示を実施。

7. 館内BGMジャック

期間中、館内BGMを倖田來未がジャック。人気楽曲とオリジナルコメントを放送。

倖田來未ライブ音源が毎日ランダムでオンエア予定。

オフィシャルHP：https://rhythmzone.net/koda/