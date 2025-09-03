俳優の清水尋也が3日、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたと報じられたことを受け、TBSは同日、マイナビニュースの取材に対し、今後の出演番組に関して「出演シーンをカットする方向で対応を進めています」と回答した。

清水尋也

清水は、松本潤主演の日曜劇場『19番目のカルテ』に鹿山慶太役で出演。7日に放送される最終回にも出演予定だった。演じていた鹿山は、小芝風花演じる滝野みずきと同期の新米内科医。「考えても答えが出ないことを考えるのは無駄」と達観しているため、実直で理想と現実の間で葛藤する滝野に呆れている節があるという役どころだった。

また、6日放送のバラエティ番組『ジョブチューン～アノ職業のヒミツぶっちゃけます！』にもゲスト出演する予定だった。

清水は1999年6月9日生まれ、東京都出身。2012年にデビュー。主な出演作に映画『渇き。』(14)、『ソロモンの偽証 前篇・事件/後篇・裁判』(15)、『ちはやふる 上の句・下の句/結び』(16、18)、『ホットギミック ガールミーツボーイ』(19)、『さがす』(22)、『東京リベンジャーズ』シリーズ(21、23)、『リボルバー・リリー』(23)、ドラマ『おかえりモネ』(21)、『海に眠るダイヤモンド』(24)、Netflix『幽☆遊☆白書』(23)など。