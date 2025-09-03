大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは後半戦に入り、今一つ波に乗れない戦いが続いている。サンディエゴ・パドレスとの首位争いに勝利できるのか不安視されているが、ミゲル・ロハス内野手は難しさは認めつつも最後は勝つと誓っているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ドジャースは今夏の大半で不安定なプレーを見せてきた。7月第1週に9ゲーム差をつけていたナショナルリーグ西地区のリードが、9月に入るまでに2ゲーム差に縮まっている。ベテランのロハスはこのジェットコースターのような状況が、クラブハウスにいる者たちにとってどのようなものだったかについて語った」と言及。

続けて、「君たちも分かってくれよ。僕たちは人間なんだから疲れることもある。特に精神的にはね。人生やシーズンを通して色々なことが起こっていて、毎回集中力を維持するのは簡単じゃない。でも、僕たちはあと25試合、それにプレーオフで必要な20試合ほどを集中して戦うと誓ったんだ」というロハスのコメントを伝えている。

ドジャースは日本時間1日の試合は勝利し9月白星スタートを切ったが、ネガティブな見方を吹き飛ばすような戦いを見せることはできるだろうか。

【関連記事】

【了】