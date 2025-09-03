日本サッカー協会（JFA）は3日、U-NEXTでの日本代表戦のアーカイブ配信スケジュールを発表した。

9月の活動でアメリカ遠征に臨んでいる日本代表は同6日（土）にメキシコ代表と、同9日（火）にアメリカ代表との対戦を予定。メキシコ代表戦は現地時間19：00（日本時間7日11：00）、アメリカ代表戦は現地時間19：37（日本時間10日8：37）キックオフ予定となっている。

放送についてメキシコ代表戦はNHK総合テレビにて生中継、NHKプラスでも同時、およびU-NEXTにてリアルタイム配信／見逃し配信されるほか、アメリカ代表戦はNHK BSにて生中継、およびU-NEXTにてリアルタイム配信／見逃し配信されることが明らかになっていた。

なお、メキシコ代表戦のU-NEXTのリアルタイム配信は有料となっている一方、アメリカ代表戦のU-NEXTのリアルタイム配信は無料となっている。

そうしたなか、U-NEXTでのアーカイブ配信スケジュールが発表。メキシコ代表戦のフルマッチは試合終了から72時間以内において、U-NEXTの「月額プラン」または「サッカーパック」を利用中であれば、見放題で視聴することが可能となっている。

一方、リアルタイム配信が無料となっているアメリカ代表戦のフルマッチは、試合終了から72時間以内であれば、U-NEXTアカウントを持っていない人でも無料見放題であることが明らかになっている。

なお、両試合ともに試合終了から72時間後以降は「サッカーパック」を利用中の場合にのみ、見放題で視聴できることが発表されている。