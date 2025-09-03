U-NEXTは3日、2025年9月に開催される日本代表の強化試合vsメキシコ代表、vsアメリカ代表の解説者を発表した。

第1戦のメキシコ戦はプレミアリーグなどの解説で常に日本代表主力のプレーをチェックし続けている戸田和幸氏、日本代表の守備の要としてFIFAワールドカップ2大会で活躍した経験を持つ中澤佑二氏が担当。第2戦のアメリカ戦では、プレミアリーグなど欧州5カ国のトップリーグでプレーした稲本潤一氏、天才ストライカーとして名を馳せ、解説者としても独特の感性に定評がある柿谷曜一朗氏がそれぞれ解説を務める。

U-NEXTはリリースを通じて「サッカーの知識が豊富なコアファンから、これから代表戦を楽しみたいライトファンまで、幅広い層の皆様にご満足いただける、より深い視聴体験を提供します」とメッセージを発信している。

「また、『サッカーパック』にご加入いただくことで、両試合のフルマッチ映像を試合終了後もアーカイブでご視聴いただけます。W杯本戦に向けた調整が本格化する節目の一戦を、ライブだけでなく後から見返すことで、戦術などの伏線の確認や答え合わせといった、より多角的な楽しみ方が可能です。さらに試合前には、これまでの代表の歩みやW杯への準備のストーリーに迫る事前番組も配信し、試合観戦をより一層お楽しみいただくための準備をサポートします」

「アジア最終予選で2026年のW杯出場をいち早く決めた森保ジャパンにとって、世界ランク13位のメキシコ、同15位のアメリカとの対戦は、本大会開催地で時差や気候、環境をシミュレーションする極めて重要な意味を持ちます。三笘薫選手や遠藤航選手、久保建英選手ら欧州の強豪クラブでプレーする主力を中心としたメンバーでの真価が問われるとともに、各選手にとってはメンバー選考への貴重なアピールの場となります。テレビでの視聴が難しい平日の日中や休日の外出時間帯の試合開催になりますが、U-NEXTならスマホなどのデバイスで、通勤中や休憩時間などに試合をお楽しみいただけます。U-NEXTはサッカーパックで世界最高峰サッカーリーグ「プレミアリーグ（イングランド1部）」を独占配信中。屈指の人気を誇るスペインの「ラ・リーガ（スペイン1部）」や、サッカーの登竜門と呼ばれるオランダの『エール・ディヴィジ』なども視聴可能です。競技や選手たちの魅力をお届けできるよう、さらなるコンテンツの拡充をはかってまいります」

【第1戦：日本vsメキシコ】

配信日時：2025年9月7日（日）日本時間午前11時キックオフ

解説：戸田和幸、中澤佑二

会場：オークランド・コロシアム（オークランド／アメリカ）

配信形態

・ライブ配信＆試合終了後72時間：U-NEXT月額会員、およびサッカーパック加入者は追加料金なく視聴可能

・試合終了後72時間以降：サッカーパック会員のみ視聴可能

【第2戦：日本vsアメリカ】

配信日時：2025年9月10日（水）日本時間午前8時37分

解説：稲本潤一、柿谷曜一朗

会場：Lower.com フィールド（コロンバス／アメリカ）

配信形態：

・ライブ配信＆試合終了後72時間：無料（U-NEXTアカウントを所持していなくても視聴可能）

・試合終了後72時間以降：サッカーパック会員のみ視聴可能