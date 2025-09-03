パイレーツ指揮官がハーフスイング判定に抗議！ドジャース、ウィル・スミ…

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が先発出場した2日（日本時間3日）、敵地PNCパークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦。この試合の7回、ドジャースのウィル・スミスの打席時に判定を巡ってパイレーツ監督が抗議をするシーンがあった。



7－5とパイレーツがドジャースに2点差まで詰め寄られた7回、なおも2死二塁という場面。打席には4番のスミスが立った。







ここでパイレーツのアイザック・マットソンが投じた内角のストレートが、ボールという判定を受けた。



これに対しパイレーツ捕手のヘンリー・デービスが、ハーフスイングしたスミスのバットにボールが当たっているとアピール。パイレーツのドン・ケリー監督もベンチを飛び出し激しく抗議した。



しかし、判定が覆ることはなかった。マットソンは続く投球をスミスに打たれ、パイレーツは7－6と1点差に詰められてしまう。ひとつの判定が重く響く展開となった。



それでもマットソンは後続を断ち、1点リードを保ってこの回を終えた。試合は終盤も点を取り合ったが、9－7でパイレーツが勝利を飾っている。









【動画】バットに当たっているが...実際の映像がこちら

