パイレーツ指揮官がハーフスイング判定に抗議！ドジャース、ウィル・スミ…

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が先発出場した2日（日本時間3日）、敵地PNCパークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦。この試合の7回、ドジャースのウィル・スミスの打席時に判定を巡ってパイレーツ監督が抗議をするシーンがあった。
7－5とパイレーツがドジャースに2点差まで詰め寄られた7回、なおも2死二塁という場面。打席には4番のスミスが立った。
ここでパイレーツのアイザック・マットソンが投じた内角のストレートが、ボールという判定を受けた。
これに対しパイレーツ捕手のヘンリー・デービスが、ハーフスイングしたスミスのバットにボールが当たっているとアピール。パイレーツのドン・ケリー監督もベンチを飛び出し激しく抗議した。
しかし、判定が覆ることはなかった。マットソンは続く投球をスミスに打たれ、パイレーツは7－6と1点差に詰められてしまう。ひとつの判定が重く響く展開となった。
それでもマットソンは後続を断ち、1点リードを保ってこの回を終えた。試合は終盤も点を取り合ったが、9－7でパイレーツが勝利を飾っている。
【動画】バットに当たっているが...実際の映像がこちら
ABEMA MLBの公式Xより
[速報]判定を巡って監督が猛抗議
▶︎月~金ドジャース戦全試合含む
公式戦485試合を生中継!
⚾️平日は毎日アベマでMLB
▶︎ 試合ハイライトを無料配信中!!
🇺🇸MLB2025
🆚ドジャース × パイレーツ
📺アベマで無料生中継
SPOTVNOW
【関連記事】
【了】