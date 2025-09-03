「仲間と泊まる学校 ちょうなん西小」を運営するマイナビは9月28日、Bリーグ「千葉ジェッツふなばし」の協力のもと「ちょうなんバスケットボールフェスタ2025」を千葉・長南町のB&G海洋センター体育館にて開催する。

「ちょうなんバスケットボールフェスタ2025」は、千葉ジェッツU15八千代クラブと千葉ジェッツU15女子が、茂原市のHBA ORCAS、surmount、長南町の長南中学校男子バスケットボール部と交流戦を行うというもの。観覧は無料。

また、同日は千葉ジェッツアカデミーのコーチによる、小学校1～4年生の未経験者向けの「バスケットボールが楽しくなる初めての体験会」、小学校1～6年生までの経験者向けの「バスケットボールのスキルアップ体験会」が千葉・長南町の「仲間と泊まる学校 ちょうなん西小」体育館にて開催される。こちらも参加費は無料となっている。