北海道の中央部最南端にあるえりも町(えりもちょう)は、水産資源と雄大な自然景観に恵まれた漁業と観光のまち。

豊かな自然と美しい海岸線が広がり、特にえりも岬や豊似湖(とよにこ)は圧巻の景色を楽しめ、魅力が満載の観光地です。また、北海道の中でも有名な海産物の産地であり、新鮮な魚介類を楽しめる食文化も特徴。

今回紹介するのは、そんなえりも町で毎年10月の第1日曜に開催される「えりも海と山の幸フェスティバル」。海の幸に山の幸、まちの特産品が大集結するイベントです。

鮭のつかみ捕りも! 「えりも海と山の幸フェスティバル」について

えりも海と山の幸フェスティバル

・開催日時：令和7年10月5日(日)

・開催場所：えりも町スポーツ公園

・北海道えりも町字新浜208-1

・アクセス：えりも郷土資料館から徒歩1分、日高道日高厚賀ICから車で約140分

地域の人々と自然が織り成す温かい魅力に満ちた「えりも海と山の幸フェスティバル」。～風に向かって食べ歩こう～をテーマに、まちの秋の味覚を思う存分堪能できる、お腹も心も満たされるイベントです。

メインは「鮭のつかみ捕り大会」。抽選に当たった参加者が大きな特設生け簀で勢いよく泳ぎ回る鮭に悪戦苦闘する様子は、見ているだけで楽しく応援にも力が入ります。参加者が鮭と真剣に向き合う迫力に、観客も心を打たれる瞬間が訪れるのだとか。

そのほか、地元の浜の母さんが心を込めて作った鮭鍋の無料提供(数量限定)や、もちまき、地場産品の格安販売なども! 秋の恵みを全身で感じられる特別な時間を過ごすことができます。

「風に吹かれながら、おいしいものを一緒に楽しむひとときは、心温まる思い出を作ること間違いなしです! 」と担当者も語っていました。

自治体からのメッセージ

えりも町は、美しい自然と豊かな海の恵みが広がる、北海道最南端のまちです。ここでは、新鮮な海の幸や大地の恵みを堪能できるだけでなく、歴史的な名所や、心温まる地元のイベントも盛りだくさんです。特に「えりも海と山の幸フェスティバル」は、鮭のつかみ捕りや地元の味覚を楽しむことができる素晴らしい機会で、毎年多くの人々に愛されています。ぜひ、自然の美しさと地元の人々の温かさを感じに、えりも町を訪れてみてください。

えりも町のふるさと納税返礼品について

北海道沖で水揚げされた秋鮭の切り身、えりも町で加工された鱒いくらの醤油漬を紹介します。どちらもえりも町の中で人気を博する返礼品なのだそう。

えりも【マルデン特製】北海道産定塩鮭切り身 30切

・内容量：北海道産定塩鮭切身 80g×30切

・寄附金額：1万8,000円

北海道産の秋鮭を使用し、地元えりも町で加工された塩鮭切り身です。優しい塩味とやわらかな食感が特徴で、30切のボリュームで届きます。1パックずつ真空包装されているので、必要な分だけ解凍して使用できて便利!

えりも【マルデン特製】鱒イクラ醤油漬130g×2箱

・内容量：鱒いくら醤油漬 130g×2箱

・寄附金額：1万1,000円

地域の特産品でもある鱒いくらの醤油漬です。自社開発の「日高根昆布だし」を配合させた特製の調味液を使用し、深いコクとまろやかな味わいを実現。小分けパックなので食べやすく、ご飯のお供やお酒の肴、手巻き寿司など、さまざまな料理に合わせて楽しめる逸品です。

今回は北海道えりも町のイベント「えりも海と山の幸フェスティバル」と、人気の返礼品を紹介しました。迫力満点の鮭のつかみ捕りや、まちの秋の味覚をめいっぱい味わえるイベントです。詳細は決定次第、えりも町の公式ホームページに掲載されるとのことなので、気になる人は一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者