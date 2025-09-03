ドジャース・カーショー、ピッチャー返しに見事反応！抜群の反射神経を見…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が先発出場した2日（日本時間3日）、敵地PNCパークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦。この試合でドジャースのクレイトン・カーショーが素晴らしい反応を見せたシーンがあった。

4－4の同点で進んだ5回裏。ドジャース先発は7月に通算3000奪三振を達成した現役レジェンド左腕のカーショー。

2死一塁の場面で4番のトミー・ファムを打席に迎えた。

カウント1－2からの4球目。真ん中にやや甘く入ったストレートをファムが投手方向に弾き返した。

痛烈なライナーがカーショーに向かって飛んだが、カーショーは顔を打球から避けながらグラブを進行方向に出して捕球。衰え知らずの反射神経で、自ら相手の攻撃を断つことに成功した。

この日のカーショーは5回4失点で勝敗はつかず。それでも、初回に4失点を喫して以降はスコアボードに0を並べ、流石の修正能力を見せた。

しかし、後続の救援陣もパイレーツ打線に失点を許し、チームは7－9で敗れた。

「1番・DH」で出場した大谷は、今季46号本塁打を含む5打数3安打2打点と活躍した。

