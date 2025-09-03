ウェルネス通販サイト「iHerb」は8月26日より、「iHerb創業29周年セール」を開催中。人気アイテムを詰め合わせた特別なBag「アニバーサリーバッグ」を数量限定で発売するほか、29%OFFになる年間最大割引セールなど、お得なセールを展開している。

同セール目玉の「アニバーサリーバッグ」は、「セルフケア」「グロッサリー」「スポーツ」「ビューティー」「iHerb プライベートブランド」の5カテゴリから、それぞれ人気アイテムが集結。今年の9月で創業29周年を迎える節目を記念して企画された、iHerb初の記念バッグとなっている。

今回は、その中から注目の4点を紹介する。

【PDRN】EQQUALBERRY, Purple PDRN Pore Minimizing Serum、30ml



「iHerb創業29周年セール」EQQUALBERRY, Purple PDRN Pore Minimizing Serum、30ml

⽑⽳が気になる肌にうるおいを届ける美容液。みずみずしさで満たし、つるんとなめらかな肌の印象にしたい⼈におすすめのアイテムとなっている。

【アゼライン酸】Cos De BAHA, AC、アゼライン酸ヒノキチオール クリアスキン、30ml



「iHerb創業29周年セール」Cos De BAHA, AC、アゼライン酸ヒノキチオール クリアスキン、30ml

海外では⽪脂のケアなどに⽤いられる整肌成分アゼライン酸とヒノキチオールを配合。くり返しがちな肌荒れを防ぎ、さっぱりとした肌に導いてくれる。

【アゼライン酸】APLB, アゼライン酸ペプチドフェイシャルクリーム、55ml(1.86液量オンス)



整肌成分アゼライン酸と、ハリを与えるペプチドを配合した保湿クリーム。肌荒れを防ぎ、お肌をすこやかに整えてくれる。

【NAD】ProHealth Longevity, NAD+(酸化型ニコチンアミド・アデニン・ジヌクレオチド)プロ、15g



年齢に応じたケアにマストなアイテム。話題のNAD+をパウダーで⼿軽に補給。⽔やお好きな飲物に溶かして、内側からエネルギッシュなコンディションづくりをサポートしてくれる。

なお、29%OFFになる年間最大割引セールの開催期間は、8月29日〜10月2日午前2時まで。