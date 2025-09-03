ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は2日（日本時間3日）、敵地PNCパークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に今季46号本塁打を放った際、スタンドインした観客席のドリンクが噴水のように上がるシーンが映し出された。



1－4とドジャース3点ビハインドで迎えた3回表。パイレーツのマウンドはこの回から2番手のバッバ・チャンドラーがあがった。







1死走者なしで1番の大谷に第2打席が回ってきた。



大谷は5球目のストレートを完璧に捉え、右翼スタンドに弾丸ライナーを突き刺した。



あまりの打球の速さにベンチのチームメートも呆気にとられるなか、観客席ではドリンクが水しぶきをあげて噴き出しているシーンが映されていた。



これが7試合ぶりとなる今季46号本塁打となり、本塁打ランキングでリーグトップと3本差に迫った。



大谷はこの試合、本塁打を含む5打数3安打2打点と大活躍。しかし、試合はドジャース投手陣がパイレーツに打ち込まれ、7－9で敗れた。









