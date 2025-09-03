圧巻の超弾丸ライナー！ドジャース・大谷翔平、7試合ぶりの今季46号本塁打

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は2日（日本時間3日）、敵地PNCパークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で今季46号本塁打を放った。



1－4とドジャース3点ビハインドで迎えた3回表。パイレーツのマウンドはこの回から2番手のバッバ・チャンドラーがあがる。100マイル超えの球速を誇る22歳で、メジャーでも屈指のプロスペクト（若手有望株）とされる右腕だ。







1死走者なしの場面で大谷とチャンドラーの対決が実現した。



大谷を警戒してか変化球を主体に投じていくチャンドラー。カウント3－1からの5球目、インコースにきた159キロのストレートを大谷のバットが一閃した。



打球は目にも止まらぬ速さで右翼スタンドに突き刺さり、これが7試合ぶりとなる今季46号本塁打となった。



剛腕チャンドラーに貫録をみせた大谷は、この日5打数3安打2打点の活躍を披露。しかし、試合はドジャース投手陣が崩れ、7－9でパイレーツに敗れた。









【動画】異次元の弾丸ライナー、大谷翔平の今季46号を見逃すな！

Shohei Ohtani rockets a home run out at 120 MPH 😳

— MLB (@MLB)