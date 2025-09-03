大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、サンディエゴ・パドレスと激しい地区優勝争いを繰り広げている。負けられない試合が続く中、思ったように勝利を重ねられないドジャースについて、デーブ・ロバーツ監督が奮起を促した。米メディア『ドジャース・ネイション』のゲイブ・スモールソン記者が言及した。

ロバーツ監督は「昨季の話をしたくはないが、王者としてプレーする以上、他球団の標的になる。それは理解している。しかし毎晩集中を維持し続けるのは簡単ではない」としつつ、「努力や準備不足ではなく、ただ人間的な部分だ。それを乗り越えるべきタイミングが今だと感じている」と強調した。

パドレスが後半戦を大きく勝ち越している一方で、7月3日（日本時間7月4日）時点では9ゲーム差をつけていたドジャースのリードは大きく縮小。ロバーツ監督は「集中の欠如」を繰り返し強調しており、王者としての自覚をチームに再確認させようとしている。

厳しい戦いが続くドジャースについて、スモールソン氏は「ポストシーズン前に多くの主力選手が復帰を目指す中、2025年で最も重要な時期を迎えるドジャースに言い訳の余地はますます少なくなっていくだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】