「必要なのは確実に計算できる戦力」佐々木朗希にドジャースは賭けない？…

佐々木朗希 最新情報

60日間の故障者リスト（IL）入りしているロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、復帰へ向けてステップを踏んでいる。しかし、戦列に戻ってきたとしても、プレーオフのロースター入りすら果たせないかもしれない。米メディア『アスロンスポーツ』が報じている。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群のため約4カ月も長期離脱しているが、最近はマイナー登板で数をこなしており、今季中のメジャー復帰もあり得る状況だ。とはいえ、まだ本調子には程遠い。将来的に先発ローテーションの一員として活躍することを期待されるが、それは来季になる可能性がある。

その根拠として、同メディアは「ドジャースは優勝以外は失敗と見なされるチームであり、デーブ・ロバーツ監督がポストシーズンで佐々木にボールを託す理由はどこにも見当たらない。結局のところ、23歳の新人がストライクゾーンに投げ込めていないという事実があるだけだ。もし加入時の期待と話題性がなければ、ロースター落ちは容易に決断されていたはずである」とし、「必要とされるのは、確実に計算できる戦力だ」と伝えている。ワールドシリーズ連覇という目標を達成するためには、あえて佐々木に賭けることはしないかもしれない。

