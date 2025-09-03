○ カブス 4 － 3 ブレーブス ●

＜現地時間9月2日 リグリー・フィールド＞

カブスの今永昇太投手（32）が2日（日本時間3日）、本拠地でのブレーブス戦に先発登板。6回5安打3失点と粘り今季9勝目（6敗）を手にした。

3回まで無安打無失点の好スタート。しかし、味方打線に4点を先制してもらった直後の4回、先頭の2番・オルソンに右翼線への三塁打を許すと、続くアルビーズへの2球目が暴投となり1点を返された。さらに、アルビーズにはフルカウント後の91.1マイル（約147キロ）直球を左翼席へ運ばれ2失点目。5回も先頭の7番・ホワイトに1ボール後の90.7マイル（約146キロ）直球を左中間席へ叩き込まれ3点目を失った。

それでも6回は再びゼロを刻み、6回78球、5安打3失点、2奪三振1四球の内容で降板。8月5日（同6日）のレッズ戦から6試合連続でクオリティ・スタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を達成し、防御率は3.15となった。

「3番・指名打者」でフル出場した鈴木誠也は、3打数無安打で連続試合安打は「4」でストップ。それでも、3回の第2打席は四球で出塁したあと4点目となる生還を果たし、今季の打率は.245、OPSは.796となった。

カブスは0－0で迎えた3回、2番・タッカーの22号3ランなどで4点を先取。投手陣は1点リードの7回から3人のリリーバーが無失点リレーで逃げ切り、連勝で今季の通算成績を80勝59敗とした。