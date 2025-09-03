NTTドコモは9月3日、「Amazon アカウントとdアカウントを連携するとマクドナルドでもれなくdポイント最大15倍キャンペーン」を開始した。実施期間は9月30日まで。

期間中に専用サイトからエントリーし、Amazonアカウントとdアカウントを初めて連携した後、マクドナルドでd払いにより500円（税込）以上の支払いを行うと、通常の15倍のdポイントが付与される。

キャンペーン前にアカウント連携を完了しているユーザーも、同様の条件でdポイント5倍の還元を受けられる。

対象となる支払い方法はd払いのみで、1回の会計につき500円（税込）以上の利用が必要となる。ただし、Uber Eats、Wolt、出前館での利用は対象外とされており、一部のd払い非対応店舗も除外される。マックデリバリーサービスでは1,500円以上（朝マックは1,000円以上）からの注文が可能となっている。

マクドナルドでのd払い決済では通常、200円（税込）ごとに1ポイントが進呈される。今回のキャンペーンでは、15倍進呈時は残り14倍分、5倍進呈時は残り4倍分が期間・用途限定ポイントとして、2025年11月末までに別途付与される予定だ。

キャンペーンで付与されるポイントの有効期間は進呈から2か月間で、上限は1,000ポイントまで。複数のAmazonアカウントを1つのdアカウントに連携している場合でも、進呈は1アカウント分のみが対象となる。