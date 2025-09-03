大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障からの復帰へ向け調整に励んでいる選手がいる。リリーフ投手のブロック・スチュワート投手もその1人だが、患部の回復遅れにより復帰時期が延びているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

スチュワートは7月末、ミネソタ・ツインズからドジャースへトレード加入。そこから間もない8月中旬から、右肩炎症を理由に故障者リスト（IL）に入っている。

同メディアは「スチュワートは負傷からの回復中に問題に直面し、復帰の予定が遅れている。デーブ・ロバーツ監督によると、スチュワートは先週キャッチボールを始めたが、患部の状態が今一つだったため、再度コルチゾン注射を受けた。その後また練習を再開したが、チームはシーズン終了までに復帰できることを期待している」と言及。

続けて、「ドジャースはILに入っているリリーフがここ数週間で減少したため、スチュワートの復帰は先月ほどは求められていない。ブレイク・トライネン投手、カービー・イェーツ投手、タナー・スコット投手らが復帰しており、マイケル・コペック投手も間もなく戻ると見込まれている」と記している。

