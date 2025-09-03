「彼らをサポートする方法を」千賀滉大、先発落ちを回避！　メッツ監督が…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツの千賀滉大投手は、8月31日（日本時間9月1日）に行われたマイアミ・マーリンズ戦で先発し、5回途中まで投げて7安打5失点2四球6奪三振の成績を残した。低迷が続いていることからローテーションから外れる懸念があったものの、メッツを率いるカルロス・メンドーサ監督は先発継続を示唆している。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じた。

千賀は今季のシーズン前半14先発で防御率1.39をマークし、ナ・リーグトップに君臨していたが、6月12日（同13日）のワシントン・ナショナルズ戦でハムストリングを痛めたことにより戦線離脱。約1ヶ月後に復帰を果たしたものの、まだ勝利を飾ることができていない。その状況を踏まえ、千賀の先発落ちが危惧されていた。

メンドーサ監督が「これからどうするか議論する」と語ったことも、その憶測に拍車をかけている。しかし、改めて同監督が、その発言の真意について「彼ら（千賀とショーン・マネイア）はローテーションの一員だ。我々の仕事は彼らをサポートする方法を見つけること、それを実行することだ」と述べたことで、この議論に終止符を打っている。

それを踏まえ、同紙は「この発言から、少なくとも現時点では千賀もマナイアもローテーションから外れる予定はないことが明確になった。ただし、今季好調のノーラン・マクリーンや、先週デビュー戦で結果を残したジョナ・トンの存在もあり、千賀とマナイアの不振が続けば、もしメッツがポストシーズンに進出した場合に先発枠を失う可能性は残されている」と伝えた。

