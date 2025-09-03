イングランドサッカー協会（FA）は2日、イングランド代表に追加招集された2選手を発表した。

ここまでFIFAワールドカップ26欧州予選で3連勝を飾っているイングランド代表は、9月の活動では6日にアンドラ代表と、9日にはセルビア代表との対戦を予定している。

すでに先月29日にメンバー24名が発表されていたなか、今回の発表によると、MFアダム・ウォートン（クリスタル・パレス）が負傷のため欠場となった一方で、MFルベン・ロフタス・チーク（ミラン／イタリア）と、DFジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）が追加招集されることが明らかになった。

なお、チェルシー時代にトーマス・トゥヘル監督（現：イングランド代表監督）の指導を受けたことがあるロフタス・チークは、代表通算10試合の出場経験があるが、2018年11月以来、約7年ぶりの代表復帰となった。

また、今夏に開催されたUEFA U－21欧州選手権2025でU－21イングランド代表として全6試合に出場して連覇に貢献していたクアンサーは、2024年6月の活動で初招集されて以降、何度かフル代表にも招集されているが、出場したことはなく、今回の活動で出場すればフル代表デビューとなる。