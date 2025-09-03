リヴァプールに所属するエジプト代表FWモハメド・サラーが、フランス代表FWウーゴ・エキティケなど新たに加入した選手たちとのプレーについて語った。2日、イギリス紙『ミラー』がコメントを伝えている。

今夏の移籍市場でリヴァプールに加入したエキティケは、これまで主にセンターフォワードとしてリーグ戦3試合すべてに先発出場し、2ゴール1アシストを記録するなど同クラブのリーグ戦3連勝に貢献している。

一方で、サラーも右ウイングとしてリーグ戦3試合すべてに先発出場し、1ゴール1アシストを記録している。だが、エキティケなど新戦力とのプレーについては、感覚を掴むまでもう少し時間がかかるようだ。

サラーは、ポッドキャスト『Men in Blazers』で「まだ互いに連係を掴めていないんだ」とコメント。「ダルウィン（・ヌニェス）やルチョ（ルイス・ディアス）、ディオゴ（・ジョタ）のような前線で共にプレーした選手たちとは、どこで動き出せばいいのか、どこに彼らがいるのかをわかっていた。彼らのプレースタイルもよく理解していたしね。でも、ウーゴ（・エキティケ）は新しく加入した選手だ」と、新戦力とのプレーについて語り、次のように続けた。

「ボールを足元に欲しいときもあるし、裏のスペースで欲しいときもある。そういうことを、映像を見たりトレーニングを通じて理解しようとしているところだ。いずれかみ合うと思うし、それが自分のプレーを伸ばすことにもつながるだろう」

【ハイライト動画】リヴァプールvsアーセナル