ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は2日（日本時間3日）、敵地ピッツバーグ・パイレーツ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。3回にはメジャー移籍後最速弾となる今季第46号ソロ本塁打を放った。米メディア『FOXスポーツ』でアナリストを務めるベン・バーランダー記者が綴っている。

ドジャースはこの日、初回にクレイトン・カーショウ投手が4点を失う立ち上がりとなった。しかし、3回には大谷がバッバ・チャンドラー投手の5球目を捉え、右翼スタンドに運ぶ今季第46号ソロ本塁打で2点差まで追い上げた。なお、大谷のこの一発は、ドジャース加入2年目にして、100本目のアーチとなった。







その後もテオスカー・ヘルナンデス外野手の適時打やアンディ・パヘス外野手のソロ本塁打などで同点に追いついたドジャースだったが、6回にはブルペン陣がパイレーツ打線に捕まり、3点を失った。



豪快な本塁打を放った大谷についてバーランダー氏は「120マイル（約193.1キロ）だ！3年連続MVP目前の男が46本目の本塁打を放った」と綴っている。











