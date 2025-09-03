山梨県のほぼ中央に位置する甲府市(こうふし)は、北に八ヶ岳、南に富士山、西に南アルプス連峰と雄大な山々を望む、素晴らしい自然に恵まれたまち。

日本ワイン発祥の地であるとともに、盆地特有の気候を活かし、ぶどう、いちご、桃などの果物栽培も盛ん。また宝石の研磨、貴金属加工、水晶美術彫刻の技術が発達し、世界的にも珍しい宝飾品の集積産地であり、「宝石のまち甲府」ともいわれています。

今回紹介するのは、甲府を味わい、活気と交流を楽しむ「遊」の城下町「小江戸甲府花小路」。江戸時代の城下町のような賑わいを楽しめるスポットです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は甲府市の観光スポット「小江戸甲府花小路」の詳細と、人気の返礼品などについて調べてみました!

甲府の活気と交流を楽しむ“遊”のまち「小江戸甲府花小路」について

小江戸甲府花小路

・山梨県甲府市丸の内1丁目11−6

・アクセス：【電車】JR甲府駅南口から徒歩10分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

芝居小屋を思わせる交流施設「こうふ亀屋座」に隣接した、連なる町屋が情緒ただよう、江戸の風情を味わえる「小江戸甲府花小路」。かつて城下町のあった辺りを現代風に再建し、春には石垣の桜を望めるため、花小路の名がついたそうです。

灯籠や石畳みの路地など、江戸時代を感じさせる建物に令和の感覚を取り入れた存在感のある町並みには、地元食材など食べ歩きを楽しめるスポットをはじめ、特産品などお土産にもピッタリな商品がずらり! 甲府ならではの魅力を堪能することができます。

季節を感じながら散策したり、ペットと一緒に散歩したりと、ゆったりとした時間を過ごせる本スポットには、各棟の間に、4カ所の庭園を設置。秋には紅葉などを楽しむこともできるのだとか!

また、各店舗の屋根上には、庶民の身近にあって暮らしに幸運をもたらす七柱の福の神「七福神」や、長寿と幸運の象徴であり、邪気を祓い、幸運をもたらす力があると言われている「桃」の鬼瓦が設置されており、見上げながら探す楽しさも魅力です。

「小江戸甲府花小路」は、観光地と甲府市の中心市街地を結ぶ“周遊の拠点”としての役割も担う観光スポットです。

自治体からのメッセージ

陽気な笑い声と拍手があふれ、そのにぎやかな交流から、新しい流行や芸術がたくさん生まれた城下町。その小粋な江戸情緒が再びよみがえるよう願いを込めて生まれました。山梨の「楽しさ」「おいしさ」「美しさ」と出会うことができる花小路。ぜひ、ご家族ご友人皆さまでお越しください。

甲府市のふるさと納税返礼品について

リピーター率40％超え! 「冷凍庫がいっぱいになると嬉しい悲鳴」との声も届いているという「Chateraise PREMIUM カップアイス詰合せ」、店舗では買えない味も楽しめる「お菓子の福袋」を紹介します。どちらも甲府市の中でも人気を誇る返礼品なのだとか!

【シャトレーゼ】Chateraise PREMIUM カップアイス詰合せ 16個入

・提供事業者：株式会社シャトレーゼ

・内容量：※すべてChateraise PREMIUM(4種 計16個入り)

マダガスカルバニラ(4個入)×1袋、京都宇治抹茶(4個入)×1袋、ストロベリー(4個入)×1袋、北海道発酵バター& ラムレーズン(4個入)×1袋

・寄附金額：9,500円

独自の低温熟成製法でじっくりと丁寧に仕込み、素材本来のミルクの味わいとコクを追求した「Chateraise PREMIUM」アイスのセットです。家族団らんのお供にはもちろんのこと、贈り物にもおすすめとのこと。

【ふるさと納税限定・数量限定】シャトレーゼ人気お菓子勢ぞろい!! お菓子福袋

・提供事業者：株式会社シャトレーゼ

・内容量：お菓子 20種 32個

・寄附金額：1万4,000円

シャトレーゼ大人気お菓子の中から32個を詰め込んだ、ふるさと納税限定の「お菓子福袋」です。人気の定番お菓子や季節限定商品など、何が入っているかは届いてからのお楽しみ!

今回は山梨県甲府市の観光スポット「小江戸甲府花小路」と、人気の返礼品を紹介しました。江戸時代の城下町のような賑わいを楽しめる町並みで景色や花を眺めながら散策したり、まちのグルメや特産品を味わったりできます。北側の灯籠は高さが約10メートルもあり、外壁にいぶし瓦を使用した迫力ある花小路のシンボルなのだそう。気になる人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者