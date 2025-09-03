セルティックは2日、ナイジェリア代表FWケレチ・イヘアナチョを獲得したことを発表した。なお、契約期間は1年となっており、クラブにはさらに1年延長するオプションもあることが明らかになっている。

現在28歳のイヘアナチョは、2014年1月にマンチェスター・シティの下部組織に加入し、2015年8月にトップチームデビューを飾った。その後、2017年8月にレスターに完全移籍を果たすと、7年間の在籍で公式戦232試合に出場し、61ゴール33アシストを記録した。

2024年7月にフリーでセビージャに加入したが、定位置を確保することはできず、今年2月からはチャンピオンシップ（イングランド2部）のミドルズブラにレンタル移籍となった。今夏にセビージャに復帰をしていたものの、メンバー外が続いていたなか、9月1日にセビージャとの契約が解除となったことが発表されていた。

そのわずか1日後に、イヘアナチョはレスター時代に約4年間指導を受けたブレンダン・ロジャーズ監督が率いるセルティックに加入することが決定した。同選手が加入することを受け、ロジャーズ監督はクラブ公式サイトで以下のように期待のコメントを発表している。

「ケレチのことはよく知っているし、彼がチームに何をもたらしてくれるかも知っている。才能豊かな選手で、素晴らしい能力と運動量を兼ね備えている。彼はセルティックでプレーすることをきっと楽しんでくれるだろうし、ファンの皆も彼がもたらすものを喜んでくれると思う。豊富な経験を持っていて、絶頂期を迎えているから、私たちにとっては素晴らしい補強になるだろう。彼がチームに大きく貢献してくれると確信している」

なお、セルティックにはFW前田大然、MF旗手怜央、FW山田新、DF稲村隼翔の日本人4選手が所属しており、イヘアナチョの加入によって前田や山田の起用法には影響を与えることになりそうだ。