リヴァプールに移籍したスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクが、9月2日にインスタグラム上でニューカッスルへ感謝の言葉を送った。

現在25歳のイサクは2022年8月にレアル・ソシエダからニューカッスルに移籍した。加入1年目の2022－23シーズンは公式戦27試合に出場し、10ゴール3アシストという成績を残すと、翌シーズンからはストライカーとしての才能を発揮。昨季は公式戦47試合で27ゴール6アシストを記録し、クラブにとって70年ぶりのタイトルとなるカラバオ・カップ制覇に大きく貢献した。

しかし、ニューカッスルとリヴァプール移籍を希望するイサク及び代理人の意向が一致せず、イサクはシーズン開幕後もチームと離れ、個別でトレーニングを続ける日々が続いた。最終的に、イサクはイングランド史上最高額となる1億2500万ポンド（約248億円）という移籍金で、リヴァプールへの移籍を果たした。

そのイサクは、「チームメイト、スタッフ、そして何よりも、ニューカッスルという街と信じられないほど素晴らしいサポーターの皆さんに感謝したい。この3年間のことを忘れることはない」とクラブへの感謝の言葉を送り、こう続けた。

「僕は、皆さんと共に歴史を刻み、クラブを本来あるべき場所に導くことができたと思う。チャンピオンズリーグ出場、70年ぶりのタイトル獲得。その道のりを歩む一員になれて本当に光栄だった。心の底から感謝している。ありがとう、ニューカッスル」

【投稿】リヴァプールに移籍したイサクがニューカッスルへ「感謝している」