俳優の前田公輝と水沢林太郎が、10月1日にスタートする中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『おいしい離婚届けます』(毎週水曜24:24～)にW主演することが3日、発表された。

『完全不倫』に続き、同時間帯2クール連続での連ドラ主演となる前田が今回演じるのは、クセ者で頭脳明晰な離婚弁護士・音喜多初。切れ者で冷静沈着、一見ドライに見られがちだが、実は誰よりも情に厚い。

一方、地上波連ドラ初主演の水沢が演じるのは、初と同棲中で、公私ともに信頼し合い、人懐っこく愛されキャラの探偵・伊勢谷海だ。

公私共にパートナーの2人がタッグを組み、パートナーに裏切られ、傷ついた依頼者たちのためなら手段を選ばず、とことん寄り添い、依頼者にとっての“最高の未来”を届けるべく戦っていく。

さらに、初と海の前に突如現れた謎の少女・杏奈を、増田梨沙が演じる。

コメントは、以下の通り。

■前田公輝

日本テレビ系列にて、7月期に引き続きW主演をさせていただくこととなり、とても嬉しく思っています。

離婚をきっかけに「家族ってなんだろう？」と改めて考えさせてくれる、爽快なラブ＆ヒューマンドラマです。

台本を読み、このドラマの鍵は「普通」という言葉だと感じました。人によって「普通」が違うからこそ、人はすれ違ってしまったり、ケンカをしたり…

そんなすれ違いを弁護士・探偵コンビが驚きの方法で解決していきます。僕は、弁護士として法律と心を通じて、ご依頼人と一緒に愛のカタチを探せるよう撮影中です。 ふわっと旨みが広がる“おいしいドラマ”をぜひお楽しみに！

■水沢林太郎

皆様、初めまして、伊勢谷海役の水沢林太郎です。

お話を頂いた時にはとても嬉しく、そして僕自身にとって大きな挑戦になると感じました。台本を読んでみて、探偵と弁護士がバディになる事はこれまであまりなかったのではないかと思います。それぞれの想いで依頼人と向き合っている二人の姿に、面白さと格好良さを感じています。

作品の世界観の中で繊細に丁寧に「伊勢谷海」に向き合って演じていますので楽しみにして頂けると嬉しいです。

■増田梨沙

オーディション合格の連絡を頂いた時は、思わず声が出てしまうくらいびっくりして、とてもうれしかったです。

多くの方にたくさん見ていただけるよう、この作品を好きになっていただけるように、頑張りたいなと思いました。

このドラマは、弁護士や探偵や推理などが好きな方も楽しめたり、見ていて気持ちがほっとしたり、楽しめる要素がたくさん詰まっているドラマになっています。

見どころはテンポの良い会話です！

そして、家族や仲間の優しさも感じられて温かい気持ちになります。

夜遅い時間の放送ですが、配信でも見られるので、ぜひ何度でも見ていただけたら嬉しいです。

【編集部MEMO】

前田公輝は、『完全不倫』の主演に当たり、「毎週、“幸せはここにある”と感じていただける作品を、スタッフ・キャスト一同、精一杯心を込めて作っております。どうぞ温かく見守っていただけたらうれしいです」とコメントしていた。

