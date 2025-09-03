タレントの藤本美貴が8月26日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「人と話していても的外れなことを言ってしまう」という28歳女性のお悩みに答えた。

藤本美貴

テレビの台本は「あってないようなもの」

「理解力が足りず、なかなか質問や発言ができない」という相談者。「こうすればよかったかも、この言い方は違ったかもと毎回考えてしまう。だんだん自信がなくなり、声が小さくなってしまう」と悩みを打ち明け、「どうしたらミキティのように明るく自信のある素敵な女性になれるのか」とアドバイスを求めた。

藤本は、「私たちはいっぱいしゃべる職業」と前置きしながら、「テレビのバラエティでも、“こんな流れでいきます”っていう台本があるけど。台本なんてあってないようなもの。全然違うほうに話がいったりするから、私も瞬発力で20何年やってきてる」と自負。その経験から、“話す練習”が大事だと伝え、「まず質問されたことに答えるとか。テレビみたいな感じになるけど、3つの単語ぐらいでまとめてしゃべると聞きやすい」と助言した。

「“私は○○だから、こうだからこうしたんだよね”とか。組み立ての練習をすればスッと出てくるから」と自身の考えを語った藤本。反省して落ち込む相談者に向け、「いろんな人との会話を思い出したり、思い浮かべたりして。“こうやって聞かれたら、こうでこうでこうだよね”って。3～4つぐらいでギュッとしてると、それがクセになってできるようになるんじゃないかな」「自覚してるってことはいいこと」と笑顔で励まし、「練習よ、練習」と鼓舞していた。