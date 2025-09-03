マイナビ出版は、元マイナビの敏腕営業マンが語る、営業資料作成のための情報整理術をまとめた『売れるパワポ』を9月19日（金）に発売する。定価2,178円、A5判・フルカラー264ページ。

営業成績はパワポを触る前に決まる！顧客理解が深まるフレームワークとは

著者の神野達郎は、資料作成にあたって、顧客理解を深めるための独自のフレームワーク「カタイツボ」と「アジコイネ」を提唱。「カタイツボ」を活用することで、顧客の深層心理と意思決定のクセを解明し、心を動かす提案に不可欠な情報を整理することができる。「アジコイネ」では、情報を整理した後の提案が異様の組み立てに役立つという。

また、本書には、営業資料作成にあたって実践的なレイアウト集が付いており、無料でダウンロード可能だ。

Amazonにて紙書籍を購入した方にはスペシャル動画も

予約期間中から10月末日までの間に、Amazonにて紙書籍の購入者を対象に、著者 神野達郎×パワポ社長 トヨマネのスペシャル対談動画「『明日から使える！“売れるパワポ”のストーリー作成術』―営業と資料、それぞれのプロが語る「売れる資料の正体」とは」がプレゼントされる。生成AIの活用方法やロールプレイングの重要性など、営業業務に携わるすべての人必見の内容、とのこと。

本書の目次

1章 営業資料を作る前に集める顧客理解フレームワーク「カタイツボ」

2章 提案概要を組み立てる営業資料構成フレームワーク「アジコイネ」

3章 営業資料のストーリーを作る

4章 営業資料のレイアウト辞典

5章 営業資料のデータの見せ方

6章 営業資料を早く作るパワポの極意

7章 営業資料を作ってみるドリル

8章 営業資料で"売れる組織”に変える

著者プロフィールと書籍の情報

神野達郎

株式会社マイナビにて14年間にわたり、採用コンサルティング営業からサービス開発・マーケティング・新規事業立ち上げまで幅広く担当。その後は独立し、BtoB向け営業資料の作成・研修や資料作成AIの開発に注力している。

・書名：売れるパワポ 確かな成果につながる！営業資料の教科書

・著者： 神野達郎

・発売：株式会社 マイナビ出版

・定価：2,178円（本体1,980円＋税）

・判型：A5

・ページ数：264ページ

・ISBN：978-4-8399-8785-5

・発売日：2025年9月19日