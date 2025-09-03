ハーゲンダッツ ジャパンは9月2日、GREEN CRAFT ミニカップ「チョコレート&マカデミア」(希望小売価格351円)を全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなどで発売した。

GREEN CRAFTは、注目素材「植物性ミルク」をベースにした、牛乳不使用のシリーズ。今回、定番フレーバーの「豆乳チョコレート&マカデミア」が、チョコレートの濃厚感とクリーミーさをアップさせ、チョコレート&マカデミアとしてリニューアルした。

同商品は、豆乳ベースでありながら、チョコレートの濃厚な味わいを楽しめるチョコレートアイスに、香ばしくカリッとした食感のマカデミアナッツを組み合わせた豆乳アイス。約80%の人が、豆乳で作られたアイスと気づかないほど、濃厚なチョコレートの味わいを堪能できるアイスに仕上げた。

エクアドル産カカオマスを使用することで、豆乳の風味を抑えながらチョコレートの華やかな風味や深みを引き出し、さらに、チョコレート原料を増量することで濃厚な味わいに仕上げた。

また、豆乳原料の配合も調整し、クリーミーさをより感じられるように改良。ベースの豆乳の風味を抑えた食べやすい味わいは保ちながら、コクとクリーミーさを一層感じられる味わいを実現した。マカデミアナッツのカリッとした食感と香ばしい風味がアクセントとなっている。