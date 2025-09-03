Mr.カンカンは9月5日、「30周年記念プレミアムドレッシングセット」を、30本の数量限定で、Mr.カンカン公式オンラインストアにて発売する。
同商品は、同社の創業30周年を記念し、薩摩切子工芸士・中根櫻龜氏とコラボしたドレッシングのセット。
オリジナルドレッシングと調味料7種類、30周年記念プレミアム胡麻ドレッシング、中根櫻龜氏による島津薩摩切子のデキャンタが含まれる。各商品にはシリアルナンバーが付き、専用の桐箱に収納する。価格は30万円。
