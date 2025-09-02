◆本記事はプロモーションが含まれています。

Amazonのお得なイベント『スマイルセール』に、人気商品が多数登場中！

画像引用元：Amazon販売ページ

日用品、ファッション、キッチン雑貨、スポーツ用品、アウトドアグッズ、家電など、さまざまなカテゴリーのアイテムがセール価格になっています。

9月4日（木）まで開催していますが、みんなが注目する色やサイズは在庫切れになることも多いので、今のうちにラインナップをチェックしてはいかがでしょうか。

コールマン(Coleman) クーラーボックス テイク6 容量約4.7L

350mℓ缶が6本入る絶妙なサイズ感がGOOD。

使い方次第では、500mℓペットボトル、保冷剤、おにぎり、ゼリー飲料なども入るので、試合や遠征、行楽、ドライブなどにちょうどいいですよ。

取っ手がしっかりしていて運びやすく、女性や子供でも難なく持てるのもポイントです。

買い物にも役立つので、持っていて損のない商品でしょう。

コールマン(Coleman) キャリーカート アウトドアワゴン

キャンプ、BBQ、スポーツ、行楽、出店などのシーンを始め、引っ越しや不用品処分、重い荷物の運搬にぴったり。人によっては子供を入れて、キャリーワゴンが許可されている公園を散策するというケースもありますよ。

収納力があるだけでなく、大型タイヤで移動がスムーズだったり、ストッパー付きで安全だったり、荷物の固定ができたり非常に実用的です。

使わない時は折りたたむことができ、しかも自立収納可能でスペースを取りません。

あらゆるシーンで大活躍間違いなしの商品がAmazonセールに登場中です。

コールマン(Coleman) 焚き火台 ファイアーディスク

アウトドアレジャーを目一杯楽しむためには、準備や片づけに時間がかからず、ノンストレスで過ごせることも重要です。

『コールマン』のファイヤーディスクは、ソロやデュオキャンプにちょうどいい小型サイズの焚火台で、3秒で設営できるほど簡単で撤収も容易。キャンプ初心者でも安心ですよ。

コンパクトながらダッチオーブンが乗せられる耐荷重25kgなのもポイント。焼き網付きなのでキャンプ飯やBBQを楽しみたい人にもちょうどいいでしょう。

長く愛用したくなる使い勝手のいい商品が安くなっているのは見逃せません。

コールマン(Coleman) チェア サイドテーブル付デッキチェア

キャンプやBBQだけでなく、家のリビング、ベランダ、バルコニー、ガーデン、行事、運動会、スポーツ観戦、釣りにも最適。

大柄な人でも安心して座れるほど安定感が高く、長時間座っていても疲れにくい座り心地のよさが人気です。

カップホルダーが付いた便利なサイドテーブルには、ペットボトル、マグボトル、食べ物、スマートフォン、各種小物が置けますよ。

楽しい時間をよりいいものにするためには環境も大切です。リラックスして過ごせるチェアでレジャーを満喫してはいかがでしょうか。

コールマン(Coleman) エアーマット キャンパーインフレーターマットハイピーク

この商品の魅力は、厚さ10cmのポリウレタンフォームを採用していること。

地面の凹凸や冷えの影響を受けなかったり、体圧を分散して身体への負担を減らしたりと、快適性が高く敷布団やベッドのような心地がしますよ。

バルブを全開にすれば自動で空気を吸い込んでくれる自動膨張式マットなのもポイントです。膨らませる手間が少なく、非常に使いやすいですね。

キャンプを始め、アウトドア、車中泊、来客用、防災用としても活躍する商品でしょう。

コールマン(Coleman) ダブルパンクッカー

アウトドアレジャーはもちろん、日常生活でも使えるコンパクトなホットサンドメーカー兼フライパンです。

厚みのある食材でも挟んで料理しやすく、ホットサンドや肉まん、パンケーキが簡単。ほかにも餃子、焼きおにぎり、豚バラの挟み焼き、お好み焼き、スイートポテトなどアレンジレシピも豊富ですよ。

内側に特別な加工が施されており、焦げ付きにくく手入れが簡単なのもポイント。ハンドルの取り外しができるので、コンパクトにまとまり携行もラクです。

野外ご飯を盛り上げる商品がAmazonセールに登場中です。

Coleman(コールマン) ボンファイアーツールセット

焚き火シーンに欠かせないマストアイテムがすべて集約。

ボンファイアーツールセットがあれば、すぐにでも焚き火を楽しめますよ。

セット内容は、ショベル、火ばさみ、火吹き棒の3点。火おこしから灰の処理まで、しっかり対応できます。収納ケースが付いているのでまとめて保管しておけますね。

エントリーモデルにちょうどいい商品といえるでしょう。

まとめ

Amazonスマイルセールでは、『コールマン』だけでなく、さまざまな人気商品がお買い得価格で登場しています。

中にはセール終了を待たずに、在庫切れになったり通常価格に戻ったりするケースも多く、早目のチェックがおすすめです。

「気になってた」「欲しかった」商品が安くなっているかもしれないので、セールに登場している商品だけでもチェックしてみてくださいね。

