◆本記事はプロモーションが含まれています。
Amazonのお得なイベント『スマイルセール』に、人気商品が多数登場中！
日用品、ファッション、キッチン雑貨、スポーツ用品、アウトドアグッズ、家電など、さまざまなカテゴリーのアイテムがセール価格になっています。
9月4日（木）まで開催していますが、みんなが注目する色やサイズは在庫切れになることも多いので、今のうちにラインナップをチェックしてはいかがでしょうか。
Fire TV Stickが「圧倒的に安い」Amazonセール開催中！
世界中で大人気のストリーミングメディアプレーヤーシリーズ『Fire TV Stick』が、Amazonセールの目玉商品の1つとして登場。
かなりお得になっているので、「旧モデルから買い替えよう」「せっかくだし一番いいモデルにしようかな」という声もちらほら。
『Fire TV Stick』の魅力
・Prime Video、Netflix、YouTube、TVerなどに対応。
・映画、ドラマ、スポーツ、ニュース、アニメを楽しめる。
・動画コンテンツだけでなく音楽再生やゲームもOK。
・Wi-Fi環境下でテレビやモニターに挿すだけで使える。
・用途や予算に応じたモデルを展開している。
リビングや寝室など自宅での使用はもちろん、旅先や移動中の車内、キャンプでも使われるほど『Fire TV Stick』は非常に便利です。
人によっては複数台を使い分けるほど人気なので、少しでも興味があるのならAmazonセールでお得になっている今が狙い目ですよ。
Amazon Fire TV Stick HD
「まずは気軽に試してみたい」「サブ用にもう1つ欲しい」という人に人気なのが、『Fire TV Stick HD』です。
Fire TVシリーズの基本性能を備えており、お気に入りのインターネットコンテンツをフルHDの大画面で楽しめますよ。
スマートフォンやタブレット、ノートPCでは体験できない、映像の美しさと迫力に感動するかもしれませんね。
普段から動画を見る人ならば、持っていて損はないでしょう。
Amazon Fire TV Stick 4K
映像にこだわりたい人が好んで選んでいるのが『Fire TV Stick 4K』です。
Dolby Vision、HDR10+による躍動感のある鮮やかな映像美は、触れられるのではないかと感じてしまうほどリアル。
Dolby Atmosによるサウンドが没入感を加速させ、「まるで映画館のよう」「これが自宅で楽しめるなんて」「買って大正解だった」と感動することでしょう。
素晴らしい4K映像を自宅で簡単に楽しめる『Fire TV Stick 4K』なら、あらゆるコンテンツを何倍にも面白くしてくれそうですね。
Amazon Fire TV Stick 4K Max（マックス）
Fire TVシリーズ史上、最もパワフルでハイスペックなのが『Fire TV Stick 4K Max（マックス）』です。
映像表現や音楽再生に秀でており、自宅が映画館になったり、コンサートホールになったり、競技場になったり、コンテンツを思う存分楽しめるでしょう。
また、特別な機能、アンビエントディスプレイを搭載しているのもポイントです。
2000枚を超える名画や写真、天気、付せん、カレンダーなどのウィジェットが表示でき、テレビやモニターを最大限に活かすことができますよ。
最高のエンターテインメント体験をしたい人が選ぶべき商品といえるでしょう。
まとめ
Amazonスマイルセールでは、『Fire TV Stick』シリーズだけでなく、さまざまな人気商品がお買い得価格で登場しています。
中にはセール終了を待たずに、在庫切れになったり通常価格に戻ったりするケースも多く、早目のチェックがおすすめです。
「気になっていた」「欲しかった」商品が安くなっているかもしれないので、セールに登場している商品だけでもチェックしてみてくださいね。
◆記事中の商品を購入すると、売上の一部がマイナビニュースに還元されることがあります。記事中に掲載されている情報は、執筆時点の情報です。価格や在庫等は、販売ページにてご確認ください。