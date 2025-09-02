◆本記事はプロモーションが含まれています。

Amazonのお得なイベント『Amazonスマイルセール』に、人気商品が多数登場中！

画像引用元：Amazon販売ページ

日用品、ファッション、キッチン雑貨、スポーツ用品、アウトドアグッズ、家電など、さまざまなカテゴリーのアイテムがセール価格になっています。

9月4日（木）まで開催していますが、みんなが注目する色やサイズは在庫切れになることも多いので、今のうちにラインナップをチェックしてはいかがでしょうか。

Amazon Fire TV Stick HD

画像引用元：Amazon販売ページ

いつもPrime VideoやYouTube、TVerといったインターネットコンテンツを楽しんでいる人たちが、「もっと早く買えばよかった」と大絶賛。

スマートフォンやタブレットとは一線を画す映像の迫力やなめらかさ、ノンストレスな操作性は、『Fire TV Stick』だからこそです。

設定は簡単で、HDMI端子付きのテレビやモニターに挿し込みWi-Fiに接続するだけ。届いたその日からお気に入りのコンテンツを楽しめますよ。

リビングや寝室だけでなく、旅先の相棒にもぴったり。

Amazonセールで狙うべき注目商品の1つです！

UGREEN Nexode 65W

画像引用元：Amazon販売ページ

スマートフォンやタブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン、ゲーム機など、充電が必要な暮らしに欠かせないアイテムは多くありますよね。

「それぞれの充電器があって邪魔」「充電スピードが遅くてイライラ」ということがあるのなら、この充電器で解決できることでしょう。

あらゆる電子機器に対応しており、iPhone 16なら30分で約60%充電。同時に3台まで充電でき、これ1つあれば充電環境がすっきりしますよ。

また、小型軽量で持ち運びがしやすいのもポイントです。

自宅、オフィス、旅先などで大活躍間違いなしの充電器がAmazonセールに登場です！

IODATA モニター 23.8インチ

画像引用元：Amazon販売ページ

画面を拡張したり動画を流したり、モニターがあるだけで非常に便利。

1枚あるとないとでは、作業効率や快適性が大きく変わることでしょう。

『IODATA』のモニターはコストパフォーマンスに定評があり、「この価格帯の映像表現や機能とは思えない」「非常に見やすく目が疲れない」「端子が豊富で接続が簡単」と大人気です。

仕事やクリエイティブ作業はもちろん、動画視聴、ゲームといったエンターテインメントでも重宝しそうですね。

サイズが選べるのでAmazonセールのオフ率と一緒に確認してみてください。

Hanes ビーフィー Tシャツ

画像引用元：Amazon販売ページ

暦の上では秋ですが、残暑が厳しくまだまだ半袖Tシャツの出番は多いですよね。

普段着としてはもちろん、部屋着やインナーとして大人気の『ヘインズ』がセール価格になっているのは見逃せません。

お得になっているのはブランドを代表する『ビーフィーTシャツ』です。

肉厚で透けにくく、コーデを問わずマッチするクリーンなルックスが大人気。

耐久性に優れており、ガシガシ使ってもヘタレにくいのは嬉しいですね。

何枚あっても困らないTシャツが2枚セットでこの価格は驚きでしょう。

アシックス ランニングシューズ JOLT 5

画像引用元：Amazon販売ページ

『アシックス』のランニングシューズの中で、「断トツのコスパ」「汎用性が抜群」と人気なのが『JOLT 5』です。

足や腰の負担を軽減したり、足運びをスムーズにしたり、ジョギングやランニングを快適にするために構造を追求。

履くだけで心地よいライド感や気持ちよさを得られることでしょう。

オールブラックは運動時だけでなく、普段使いや仕事用としても使いやすい注目度の高いカラーです。

好みのサイズが売り切れることも多いので、早めのチェックがおすすめですよ。

ニューバランス ハイリバウンディングインソール

画像引用元：Amazon販売ページ

数多くあるシューズメーカーの中でも、『ニューバランス』は履き心地のよさに定評あるブランド。その秘密の1つがインソールにあり、これを入れるだけで快適性が早変わり。

卓越したクッション性は何時間歩いても疲れないほどで、絶妙な反発性がスムーズな足運びをサポートします。

運動靴だけでなく、スニーカーや革靴、ブーツ、安全靴などにも対応しているのもポイントでしょう。お気に入りの1足が生まれ変わったかのような心地がしますよ。

Amazonセールでお得なうちに、好みのサイズを探してみてくださいね。

サーモス 水筒 真空断熱ケータイマグ 1L

画像引用元：Amazon販売ページ

「6時間経ったのに氷が残ってる」「朝に入れたお茶がまだあったかい」と評判なのが、保温・保冷に優れた『サーモス』の『真空断熱ケータイマグ』です。

パーツが分解できたり食洗機に対応していたりして洗いやすいので、毎日のように使ってもわずらわしさはありません。

飲みやすい設計や口当たりのよさ、キャリーループによる持ち運びのしやすさも、愛用し続けたくなる理由でしょう。

また、サイズとカラーが選べるのも嬉しいですね。Amazonセールのオフ率とあわせてチェックしてみてください。

iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器

画像引用元：Amazon販売ページ

圧倒的な実用性の高さで、『iwaki（イワキ）』の耐熱ガラス保存容器は大人気。

中身が見えるので食材を見つけやすく、カレーやミートソースなどを入れてもニオイ移りや色移りがしません。油汚れもサッと落とせますよ。

電子レンジに対応しているので使いやすく、そのまま食卓に出せる美しいデザインなのも魅力ですね。

また、重ねて収納できるのもポイント。冷蔵庫内や棚のスペースを圧迫しません。

セットでそろえると統一感がでるので、よりキッチン周りが整うことでしょう。

Amazonセールで驚きのオフ率になっている今が狙い目です！

by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本

画像引用元：Amazon販売ページ

『by Amazon』は、Amazonが展開するプライベートブランドのこと。気軽に「ポチッ」とできる価格帯なのが特徴です。

家の近くのスーパーやコンビニ、ドラッグストアではめったに見ることはない、驚くほどの価格で天然水が登場しています。

しかもAmazonならば自宅まで届けてくれるので、重くなりがちな天然水のまとめ買いもラクですね。

ブランドに強いこだわりがないのであれば、『by Amazon』の天然水がおすすめです。

まとめ

Amazonスマイルセールは、人気商品がお買い得価格で購入できる特別なイベント。

さらに数億種類の商品にポイントアップチャンスがあり、いつもの買い物をするだけでお得になるのは見逃せません。

ただし、ポイントアップキャンペーンに参加するにはエントリーが必須。

「ポチッ」とボタンを押すだけで参加ができるので、忘れないうちにエントリーだけ済ませてはいかがでしょうか。

