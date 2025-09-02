まさかの“一発アウト…今シーズンに懲罰交代となった選手（1）”巨人のレギ…

プロ野球 最新情報

競争の激しいプロ野球の世界では、選手の一挙手一投足に注目が集まり、時には首脳陣から厳しい視線が注がれる。怠慢プレーなどは許されない中で、試合中に気が抜けていると判断され、途中交代を命じられる可能性もある。ここでは、2025年のレギュラーシーズンで、懲罰交代を経験した選手を紹介したい。

泉口友汰

・投打：右投左打

・身長／体重：178cm／84kg

・生年月日：1999年5月17日

・経歴：大阪桐蔭高 - 青山学院大 - NTT西日本

・ドラフト：2023年ドラフト4位（巨人）

今季は大ブレイクを果たしている泉口友汰だが、悔しい懲罰交代も経験した。

大阪桐蔭高で選抜甲子園優勝を経験し、青山学院大、NTT西日本を経て、2023年ドラフト4位で読売ジャイアンツに入団。ルーキーイヤーから開幕一軍入りを果たした。

いきなりレギュラー定着には至らなかったが、プロ2年目の今季は、開幕から好調を維持。正遊撃手として躍進している。

しかし、7月中旬の試合で送りバントを失敗し、途中交代を命じられた泉口。ベンチで悔し涙を流す場面も見られた。

その後、この経験も糧としてすでに規定打席をクリア。ここまで106試合に出場し、打率.291、5本塁打、29打点をマークしており、首位打者のタイトルも視界にとらえるなど、チームに欠かせない存在となっている。

