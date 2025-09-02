大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは後半戦に入り、今一つ波に乗れない戦いが続いている。レギュラーシーズン最終月となる9月の戦いにも不安を残す中、デーブ・ロバーツ監督はレギュラー変更も辞さない構えのようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ロバーツ監督は誰が好成績を出していないかに関わらず、ラインナップを変えることを恐れないと語った。主力をベンチに下げると脅すのは一つの手だが、レギュラーシーズン最終月を前に、球界のディフェンディングチャンピオンに公然と責任を問うのは、それとは全く異なる。同監督は、チーム全体が責任を負うことはプラスに捉えるべきだと明言した」と言及。

続けて、「誰も例外にはならない。誰も。とにかく、最高の選手たちを起用しなければならない。そうあるべきだ、そうだろ？もちろん、ショウヘイもムーキーも出場するだろう。だが重要なのはもっと力を入れて、もっと良くならなければならないということだ。他の選手がもっと出場機会に値するなら、彼らにも機会を与えるべきだ」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

ドジャースはマイケル・コンフォート外野手を筆頭に、ここまで不振に苦しんでいる選手が複数いるが、こうした選手には特に奮起が求められているといえるだろう。

