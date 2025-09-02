「復帰を急ぐ必要はない」大谷翔平所属のドジャース、新たに今季絶望の選…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのブロック・スチュワート投手は、右肩の炎症からの回復過程で問題を抱え、復帰時期が遅れる可能性が出てきた。この知らせは、ブルペン陣に不安を抱えるドジャースにとって痛手となる。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

スチュワートは2014年にドジャースから指名され、今季のトレード期限にミネソタ・ツインズからジェームズ・アウトマン外野手とのトレードで再びドジャースに加入。右肩の炎症で負傷者リスト（IL）入りするまでに4試合に登板し、防御率4.91の成績を残していた。

スチュワートは先週からキャッチボールを再開したものの違和感が残り、デーブ・ロバーツ監督の指示でコルチゾン注射を再び受けたという。現在はキャッチボールを再開しており「9月中に復帰の可能性はまだある」とロバーツ監督は語っている。

今季も負傷者が絶えないドジャースについてコロマ氏は「ドジャースはナ・リーグ西地区首位を維持している。他の負傷者の復帰もあり、スチュワートの復帰を急ぐ必要はなく、回復を慎重に進める余裕がある」と言及した。

【関連記事】

【了】