大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、サンディエゴ・パドレスとナ・リーグ西地区で激しい首位争いを繰り広げている。終盤の追い上げに向けて、パドレスはカイル・ハート投手を昇格させ、首位を狙う姿勢を見せた。米メディア『モーターサイクル・スポーツ』のセルジェイ・マディソン記者が言及した。

パドレスはロースターの再編に着手し、ハートを3Aのエルパソから昇格させた一方、アレク・ジェーコブ投手を降格させた。この人選は、先発・中継ぎのいずれでも登板可能なハートの柔軟性を評価したものとみられる。

オールスターゲーム以降、好調を維持していたパドレスは敗戦が目立ち始めたため、メジャーでの登板経験があるハートを昇格させて投手陣の選択肢を広げる構えだ。パドレスは、まだドジャースを抜いて地区優勝できる可能性を秘めている。

注目の集まるドジャースとパドレスの優勝争いについて、マディソン氏は「シリーズ最終戦を控え、選手もファンもこの陣容変更が期待通りの結果をもたらすか注目している。パドレスが後半戦の勢いを活かし、ナ・リーグ西地区順位表で大きく躍進できるかが焦点だ」と言及した。

