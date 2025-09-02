AKB48“OGメンバー”も参加！20周年記念シングル「Oh my pumpkin!」の振り付けに隠された秘密とは？

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送は、AKB48の小栗有以（おぐり・ゆい）さんと新井彩永（あらい・さえ）さんが登場！ 8月13日（水）にリリースした66枚目となるシングル「Oh my pumpkin!」などについて伺いました。

◆今年で“20周年”日本武道館公演も決定！

れなち：AKB48は今年が20周年イヤーということで！ どんな1年になりそうですか？

小栗：現役メンバーだけじゃなく、“20周年”というお祝いだからこそ、歴代の先輩方や海外メンバーも参加していただけるので、お祭りっぽくなればいいなと思います。そして、12月4日（木）～12月7日（日）には日本武道館公演もあるので、楽しめたらいいなと思っています！

れなち：新井さんは2023年に加入したばかりですがいかがですか？

新井：今回は全国ツアー（「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜PARTYが始まるよ〜」）もさせていただくので、もう40曲ぐらい新しく覚えました！ それくらい、コンサートの期間は毎回みんなで頑張っています。

れなち：OGメンバーは、皆さんが小さいときから活躍されていた方が参加されるのですか？

新井：私が今年20歳でAKB48と同い歳なんですよ。なので、生まれたときから活躍されていた先輩方という感じですね。

れなち：すごい！ 小栗さんは小中学生ぐらいのときに見ていた感じですか？

小栗：はい！ 私は「ヘビーローテーション」のMV（ミュージックビデオ）が大好きで、そこからAKB48にハマりました。

れなち：そうなんですね。新井さんは何がきっかけでAKB48にハマったのですか？

新井：私は、小学生ぐらいのときにリリースされた「恋するフォーチュンクッキー」です。

◆20周年記念シングルがリリース！

れなち：8月13日（水）には、小栗さんがセンターをつとめる20周年記念シングル「Oh my pumpkin!」がリリースされました。

小栗：3回目のセンターをやらせていただきます。pumpkin（パンプキン）と聞くと“かぼちゃ”を連想すると思いますが、今回は“愛しい人”という意味になっていて、AKB48らしい爽やかな曲調だけど切ない歌詞になっています。

しかも、この曲は歴代の楽曲の振り付けが盛り込まれていて、それこそ「恋するフォーチュンクッキー」や「Everyday、カチューシャ」「フライングゲット」、あと「ヘビーローテーション」のMVをオマージュしたシーンがあったりします。結構隠れているので探してほしいなと思います。

れなち：へぇ！ 振り入れも楽しそうですね。

小栗：めっちゃ楽しかったです〜！（知っている振り付けだから）覚えやすいっていうのもありました。

れなち：今回はAKB48の海外姉妹グループのJKT48（ジャカルタ）、BNK48（バンコク）、MNL48（マニラ）、AKB48 TeamSH（上海）、AKB48 TeamTP（台北）、CGM48（チェンマイ）、KLP48（クアラルンプール）からもそれぞれ1人ずつ参加していますが、これはAKB48の歴史のなかで初めてなんですね。

小栗＆新井：そうなんです！

れなち：もう会いました？

新井：はい！ 皆さんAKB48のことを知ってくださっているので、一緒に「ヘビーローテーション」を歌ったりしましたね。私は英語が話せるので、基本的に英語でコミュニケーションをとっています。

れなち：（言語の壁もあるので）リハーサルなども大変そうですね。

小栗：そうですね。“レッツゴー！”とか簡単な英語が飛び交っています（笑）。でも、みんな（現地の）お土産をたくさん持ってきてくれたりして、すごく優しいです。

れなち：国は違えど、世代は近いから仲良くなれそうですね。

小栗：言葉の壁は彩永ちゃんが頑張ってくれています（笑）。

新井：レッスン中も通訳したりして頑張っています！

