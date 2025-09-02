◆シワが増えること自体は悪いことではない！金運を下げてしまうシワって？

シワを嫌がる人は多いもの。しかし「シワは人生の年輪」だと『1分で見抜け!顔やしぐさでわかる本当の性格』（明日香出版社）を上梓した、顔の専門家である観相家の池袋絵意知（いけぶくろ えいち）さんは前向きにとらえます。

ただし、運気を下げるシワもあるのだそう。金運にいいシワ、悪いシワの違いとは？ 解消法も紹介します。

――女性も男性も、一定の年代になるとできるシワ。不可抗力でもありますが、金運にいいシワ、悪いシワもあるのでしょうか？

池袋絵意知さん：シワは人生の年輪ですから、シワが増えること自体は悪いことではありません。ただし、なかには金運を下げてしまうシワもあります。

その筆頭が眉間のシワです。眉間は運気の入り口ですが、シワが刻まれていると、良い運気が入ってくるのを邪魔してしまう。光沢があってツルンとなだらかな状態を目指しましょう。少しぐらい脂ぎっていても構いません。乾燥してカサカサするよりもマシです。

眉間にシワがある人は、几帳面で物事を難しく考えるタイプ。結論を急ぐのでイライラしがちな傾向があり、自分にも他人にも厳しくなりがち。「まあいいか」と、物事を大らかにとらえるように心がけましょう。眉間のシワに気付いたら、指で眉間をグッと伸ばしながら眉間を開き、深く刻まれるのを防ぐといいですよ。

また、皆さんが気にするほうれい線ですが、金運的には良いシワです。ほうれい線ができるのは、よくしゃべり、笑顔が多い証拠。仕事ができて社会的に成功する人も多く、お金を稼ぐ力があります。ただし、シワのでき方には注意が必要です。

◆ほうれい線のでき方によって、運気に良し悪しがある

――ほうれい線のでき方によって、運気に良し悪しがあるのですか？

池袋さん：口元を囲むようなほうれい線は、運気のいいシワです。逆に、鼻の脇から口角に直線的にほうれい線ができるのは、よくありません。こうしたシワができる人は、努力家ではあるものの、笑顔が少ないので、努力が報われにくいのです。

笑うことを心がけることで、シワの入り方が変わり、運気も上がりますので意識してみてくださいね。

教えてくれたのは……池袋絵意知（いけぶくろ えいち）さん

観相家、顔研究家、顔面評論家としてメディアで活躍。出版社で3年半、人材総合サービスで7年半営業を経験した後、それまで興味を持っていた顔の研究を本格的に始め、独自の顔面観相術「ふくろう流観相学」を確立。幸せな顔になるための「顔創道」を提唱し、多くの支持を集める。日本顔学会会員。

取材・文／あるじゃん編集部 イラスト／竹松勇二

文＝あるじゃん 編集部