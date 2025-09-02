INI髙塚大夢『LAPOSTA 2025』のステージで特に印象に残っているメンバーは？

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送では、11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）さんがゲストに登場。個人プロデュースのステージ出演エピソードなどについて振り返りました。

1999年生まれ、東京都出身の髙塚大夢さん。視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」で、11人組グローバルボーイズグループ・INIのメンバーとしてデビュー。INIは6月25日3RD ALBUM『THE ORIGIN』をリリースしました。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。髙塚さんの1つ目のモーメントは「2023年 声優への挑戦！ 将来の活動のビジョンを考えるきっかけに」、2つ目のモーメントは「2024年 THE FIRST TAKE！ 憧れだったコンテンツへの参加」でした。

こっちのけんと：番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間、モーメントを伺っていきます。髙塚大夢さんの3つ目のモーメントは？

髙塚：「2025年『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』ソロステージ 完全個人プロデュースでの経験」です！

こっちのけんと：ソロステージってだけでもすごいのに、完全個人プロデュース！

髙塚：「LAPOSTA」は、僕たちが所属している事務所のグループのフェスみたいなもので、今年1月に開催されました。先輩のJO1さんとINIのメンバー、合計22人が、それぞれソロでライブやパフォーマンスを披露するというものでした。

こっちのけんと：22人がそれぞれ個人で!? アイドルフェスだ！

髙塚：僕もそのなかで個人プロデュースのステージをやらせていただきました。すごく大変でしたけど、本当に成長につながりましたね。

こっちのけんと：どこからどこまでをプロデュースするの？

髙塚：演出、セットリスト、選曲、構成など、全部です。ライブじゃないメンバーもいましたし、トークイベント形式の人もいたりして、形式は自由でした。僕は、ボーイズグループの一員としてではなく、1人のアーティストとしての姿を届けたいと思い、あえて“アイドルっぽさ”やダンスボーカルとしての自分は封印して、ギターを持ってパフォーマンスしました。

こっちのけんと：ギターを持ったの!? それは嬉しいね！

髙塚：バックにはバンドも付けて、メンバーも自分で選んで誘いました。

こっちのけんと：完全にプロデューサーだ！

髙塚：1時間の公演だったので、10曲を披露しました（笑）。

こっちのけんと：すごいねえ！

髙塚：大変だったけど、すごくいい経験でしたね。

こっちのけんと：INIとしての今後のライブにも反映されそうですね。

髙塚：そうですね。全メンバーがそれぞれ違う経験をしたから、ツアーのときの発言にも重みがありました。

こっちのけんと：全員が修行してきた、少年漫画みたいな感じですね（笑）。しかも、先輩のJO1さんも参加されているんですよね。各ステージを観られる機会もあったんですか？

髙塚：配信があったので、それぞれのステージを観て「すごいなこの人！」って思いましたね。

こっちのけんと：特に印象に残ってるメンバーは？

髙塚：同じINIの西（洸人）くんですね。自分で曲を作って、何人かのINIメンバーと一緒にパフォーマンスしたり、ゲストを招いたりしてました。

こっちのけんと：めちゃくちゃ自由で楽しそう（笑）！

