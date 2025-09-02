Mrs. GREEN APPLE大森元貴「歴史が変わる日！」「みなさん、覚えておいてくださいね！」9月14日の自身の誕生日をアピール!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。この記事では9月1日（月）の放送内容を紹介します。大森：9月になりました！若井：9月！藤澤：9月ですかー、もう！大森：9月といえば！なんでしょうか？ そうです！ 大森元貴の誕生日（9月14日）です！若井：うわーー！大森：再来週にあるんです！若井：きちゃうよ！藤澤：ジャスト2週間後？大森：月曜日だ！ ちがう、日曜日か！若井：ジャスト2週間後じゃないよ（笑）。藤澤：じゃないですか……ありがとうございます（笑）。大森：まあまあ、数え年としてはどうなるかっていう……。若井：数え年って、全然意味違うから（笑）！大森：13日後っちゃ13日後っていうか！藤澤：（笑）。大森：9月14日ですからね！ みなさん、覚えておいてくださいね！ 歴史が変わる日！藤澤：言うねぇ！自分で言うか（笑）。若井：楽しみ！藤澤：若井さんも、来月誕生日ですからね！若井：そうです！大森：10月8日！歴史が変わる日！若井：そうです！来月生まれました！大森：“来月生まれました”（笑）？若井：来月生まれました！番組では他にも、近況を語り合う場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info