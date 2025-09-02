Mrs. GREEN APPLE大森元貴「歴史が変わる日！」「みなさん、覚えておいてくださいね！」9月14日の自身の誕生日をアピール!?
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。この記事では9月1日（月）の放送内容を紹介します。


Mrs. GREEN APPLE大森元貴



大森：9月になりました！

若井：9月！

藤澤：9月ですかー、もう！

大森：9月といえば！なんでしょうか？ そうです！ 大森元貴の誕生日（9月14日）です！

若井：うわーー！

大森：再来週にあるんです！

若井：きちゃうよ！

藤澤：ジャスト2週間後？

大森：月曜日だ！ ちがう、日曜日か！

若井：ジャスト2週間後じゃないよ（笑）。

藤澤：じゃないですか……ありがとうございます（笑）。

大森：まあまあ、数え年としてはどうなるかっていう……。

若井：数え年って、全然意味違うから（笑）！

大森：13日後っちゃ13日後っていうか！

藤澤：（笑）。

大森：9月14日ですからね！ みなさん、覚えておいてくださいね！ 歴史が変わる日！

藤澤：言うねぇ！自分で言うか（笑）。

若井：楽しみ！

藤澤：若井さんも、来月誕生日ですからね！

若井：そうです！

大森：10月8日！歴史が変わる日！

若井：そうです！来月生まれました！

大森：“来月生まれました”（笑）？

若井：来月生まれました！

番組では他にも、近況を語り合う場面もありました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



