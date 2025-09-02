「猫が勉強の邪魔を…」受験生の切実な“ネコハラ”の悩みに、大の“猫好き”住吉美紀が語ったアドバイスは？

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。8月29日（金）の放送は、夏休み最後ということで、お子さんから届いた2つの「猫に関する相談」に、大の猫好きの住吉が答えました。――まず1つ目の相談は……うちには、みけねこがいます。むーちゃんです。むーちゃんに手をなめてほしいのだけど、わかりません。かまれるのがこわいです。なめてもらうほうほうをおしえてください。（7歳 女の子）この相談に、パーソナリティの住吉は「はい！ 手にチュールを乗せる！ 以上です（笑）！」と即答しました。――2つ目の相談は……私は現在中学3年生の受験生ですが、一緒に暮らしている猫ちゃんのももちゃんが、かまってちゃんで勉強の邪魔をします！ この“ネコハラ”、どのように対処したらいいですか？（15歳）この相談に住吉は「かわいい～」と声をあげ、「あのね、もうそれはね『かわいい～かわいい～かわいい～！」って撫でてれば大丈夫！ 猫ちゃんはね、いつまで一緒にそうやって一緒にいてくれるか。限られた人生、“ニャン生”の間、一緒にいてくれる仲だから、とにかく一緒にいられるときはもうたくさんかまってあげちゃってください。そしてチュールを手に乗せて、いっぱい舐めてもらってね！」とアドバイスを送りました。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM