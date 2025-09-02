サンダーランドは1日、オランダ代表DFルチャレル・ヘールトライダ、同代表FWブライアン・ブロビー、ブルキナファソ代表FWベルトラン・トラオレの獲得を発表した。

今シーズン、プレミアリーグへ昇格したサンダーランドは積極的な補強を敢行。これまでにフランス人DFノルディ・ムキエレ、スイス代表MFグラニト・ジャカ、コートジボワール代表FWシモン・アディングラらを獲得してきた。そして移籍市場最終日、勢いそのままにヘールトライダ、ブロビー、B・トラオレの加入が決定。チェルシーへ復帰したマルク・ギウを除き、今夏は14名の新戦力を迎えることとなった。

なお、ヘールトライダは1シーズンのレンタル移籍で加入。イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、レンタル料は250万ポンド（約5億円）となり、1820万ポンド（約36億円）の買取りオプションが付帯するという。また、ブロビーとB・トラオレは完全移籍での加入に。移籍金総額2130万ポンド（約41億円）で加入のブロビーは5年契約を締結。B・トラオレは1年契約で1年間の延長オプションが付随し、移籍金は250万ポンドと報じられている。

現在25歳のヘールトライダはフェイエノールトの下部組織出身で、右サイドバックを主戦場とする選手。2024年8月にフェイエノールトからライプツィヒへ完全移籍し、2023年3月にはオランダ代表デビューを果たした。

アヤックスの下部組織出身のブロビーは、18歳でトップチームデビュー。その後2021年夏にライプツィヒへ完全移籍したが、半年後にアヤックス復帰が決定。アヤックスでは公式戦通算163試合に出場し、56ゴール24アシストを記録している。

B・トラオレはチェルシーのユース出身で、フィテッセやアヤックスへのレンタル移籍を経て2017年夏にリヨンへ完全移籍。その後、アストン・ヴィラやビジャレアル、アヤックスなどでプレーし、ブルキナファソ代表としては公式戦78試合で20ゴールを挙げている。